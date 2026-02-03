Sommarvikarier till HVB i Tollarp
Samskapa behandling AB / Behandlingsassistentjobb / Kristianstad
2026-02-03
Vill du arbeta med ungdomar och göra skillnad på riktigt? Kanske studerar du eller har precis tagit examen? Då är det här för dig!
Samskapa är ett professionellt alternativ med hög kapacitet, men också själ. Vi tror på modeller men vi tror ännu mer på människor. Det är inte manualen som förändrar liv, det är den vuxne som stannar kvar när det blåser.
Samskapa erbjuder stöd och behandling till utsatta barn, unga och deras familjer. Vi arbetar utifrån konceptet Professionell Integrerad Behandling (PIB), som innebär att Samskapa tar det fulla ansvaret för att integrera de insatser barn och ungdomar behöver för att få en ökad social förmåga och förbättrad livskvalitet.
För mer information om Samskapa, besök gärna vår hemsida https://samskapa.com/.
Om uppdraget
Som sommarvikarie arbetar du på ett liknande sätt som våra ordinarie anställda. Du kommer att få en gedigen introduktion för att ha bästa möjliga förutsättningar i arbetet och kunna bidra med en så bra sommar som möjligt för våra ungdomar.
Här arbetar du och ditt team nära ungdomarna i hela deras livssituation och ger behandlande insatser utifrån behov, genomförandeplaner och långsiktiga mål. Våra ungdomar är i varierande åldrar och många har en kombination av social problematik och neuropsykiatriska diagnoser. Utåtagerande beteende och ångestproblematik är vanligt förekommande och därför behöver du kunna skapa trygga relationer samt hålla dig lugn och klartänkt i utmanande situationer.
Du kommer arbeta för att skapa en trygg och hemlik miljö och har en betydande roll i att skapa ett meningsfullt sammanhang för ungdomen på ett personligt, ansvarsfullt och professionellt sätt. En central del av tjänsten innebär att arbeta utifrån genomförandeplaner och att kunna dokumentera utvecklingen på ett tydligt och strukturerat sätt.
Krav för tjänsten
Pågående eller avslutad eftergymnasial utbildning om minst 2 år inom socialt arbete eller beteendevetenskap.
Erfarenhet av arbete med barn/ungdomar inom ramen för målgruppen
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
B-körkort
Meriterande
Utbildningar eller kurser anpassade för den beskrivna målgruppen.
Erfarenhet av att arbeta med människor med NPF samt utmanande beteende som OCD, självskadebeteemde eller ätstörningar.
Kunskaper i att tillämpa lågaffektivt bemötande och i att hantera hot och våld.
Baskunskaper i BBIC.
Kännedom om tydliggörande pedagogik och/eller TMO.
Publiceringsdatum2026-02-03
Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du ha ett pedagogiskt och lågaffektivt förhållningssätt samt en genuin nyfikenhet på ungdomar. Du bygger trygga relationer, kan sätta tydliga gränser och visar samtidigt omsorg och värme. I utmanande situationer är du lugn, flexibel och anpassar ditt bemötande efter situationen.
Du tar ansvar, trivs med variation och samarbetar väl med både kollegor och ungdomens nätverk. Som sommarvikarie är du en engagerad lagspelare som bidrar till det gemensamma arbetet.
Vi erbjuder dig:
Gedigen introduktion
Kompetensutveckling med utbildningar och kontinuerlig handledning
Generöst friskvårdbidrag om 5000 kr/år
Närvarande, välutbildade och erfarna ledare som stöttar dig
Ett team med stark sammanhållning och bred kompetens
Möjlighet att växa inom organisationen
Information om tjänsten:
Omfattning: Ca 85 %
Placering: Tollarp
Arbetstid: Rullande schema med obekväm arbetstid (Dygnspass med sovande jour/vaken natt)
Start: Sommar 2026, ca. vecka 24-34
Anställningsform: Visstid
Utvecklingsmöjligheter: För rätt person finns möjlighet till fortsatt anställning efter sommaren.
Information om rekryteringsprocessen:
I enlighet med Socialnämndens beslut krävs ett utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister i samband med anställning. Du hittar blanketten via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem.
För att underlätta rekryteringsprocessen bör du direkt i samband med din ansökan begära utdraget, välj gärna att få det digitalt om du har en digital brevlåda.
Urval och intervjuer genomförs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Ersättning
Enligt överenskommelse
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare Samskapa behandling AB (org.nr 559056-5023)
Mia Hult mia.hult@samskapa.com
Jobbnummer 9720616
9720616