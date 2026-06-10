Sommarvikarier till hemtjänsten

AB Vårdstyrkan i Stockholm / Undersköterskejobb / Upplands Väsby
2026-06-10


Visa alla undersköterskejobb i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos AB Vårdstyrkan i Stockholm i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby eller i hela Sverige

Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du gör verklig skillnad – varje dag?
Vi söker engagerade sommarvikarier till vår hemtjänst i Täby, Sollentuna och Upplands Väsby.

Hos oss får du ett fritt, aktivt och socialt arbete där du hjälper våra kunder att känna trygghet och livskvalitet i sitt eget hem.

🌼 Om jobbet

Som sommarvikarie i hemtjänsten hjälper du våra kunder med:

Personlig omvårdnad
Serviceinsatser (städ, tvätt, inköp)
Promenader eller social samvaro

Arbetet sker främst med cykel, därför är cykelvana ett krav.
Har du körkort är det meriterande.

🌟 Vi söker dig som:

Är ansvarsfull, omtänksam och lyhörd
Trivs med att arbeta självständigt
Har goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Gillar att röra på dig och arbeta utomhus
Har erfarenhet från vård och omsorg (meriterande men inget krav)

Studerar du inom vård, omsorg eller medicin? Perfekt! Men det viktigaste är din inställning och ditt engagemang.

💚 Vi erbjuder:

Ett meningsfullt och omväxlande arbete
Trevliga kollegor och nära stöd från samordnare
Introduktion och handledning
Timanställning över sommaren (med möjlighet till fortsatt arbete)

📍 Arbetsområde

Vi arbetar i Täby, Sollentuna och Upplands Väsby.
Placering sker utifrån behov och önskemål.

Vill du ha ett aktivt sommarjobb där du sprider trygghet, glädje och värme?
Skicka in din ansökan redan idag – vi intervjuar löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
AB Vårdstyrkan i Stockholm (org.nr 556724-7928)
Hasselgränd 5 (visa karta)
194 37  UPPLANDS VÄSBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemtjänst Upplands Väsby

Jobbnummer
9956611

Prenumerera på jobb från AB Vårdstyrkan i Stockholm

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos AB Vårdstyrkan i Stockholm: