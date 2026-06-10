Sommarvikarier till hemtjänsten
AB Vårdstyrkan i Stockholm / Undersköterskejobb / Täby Visa alla undersköterskejobb i Täby
2026-06-10
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Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du gör verklig skillnad – varje dag?
Vi söker engagerade sommarvikarier till vår hemtjänst i Täby, Sollentuna och Upplands Väsby.
Hos oss får du ett fritt, aktivt och socialt arbete där du hjälper våra kunder att känna trygghet och livskvalitet i sitt eget hem.
🌼 Om jobbet
Som sommarvikarie i hemtjänsten hjälper du våra kunder med:
Personlig omvårdnad
Serviceinsatser (städ, tvätt, inköp)
Promenader eller social samvaro
Arbetet sker främst med cykel, därför är cykelvana ett krav.
Har du körkort är det meriterande.
🌟 Vi söker dig som:
Är ansvarsfull, omtänksam och lyhörd
Trivs med att arbeta självständigt
Har goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Gillar att röra på dig och arbeta utomhus
Har erfarenhet från vård och omsorg (meriterande men inget krav)
Studerar du inom vård, omsorg eller medicin? Perfekt! Men det viktigaste är din inställning och ditt engagemang.
💚 Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och omväxlande arbete
Trevliga kollegor och nära stöd från samordnare
Introduktion och handledning
Timanställning över sommaren (med möjlighet till fortsatt arbete)
📍 Arbetsområde
Vi arbetar i Täby, Sollentuna och Upplands Väsby.
Placering sker utifrån behov och önskemål.
Vill du ha ett aktivt sommarjobb där du sprider trygghet, glädje och värme?
Skicka in din ansökan redan idag – vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare AB Vårdstyrkan i Stockholm
(org.nr 556724-7928) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huvudkontor, Hemtjänst Och Dagverksa Jobbnummer
9956607