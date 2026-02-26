Sommarvikarier till hemtjänst samt dagverksamheterna, Vaxholms stad
2026-02-26
I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Här arbetar du i verksamheter med goda resultat, i en vacker och trygg miljö. I undersökningar rankar medarbetare oss som en av Sveriges bästa kommuner att arbeta i.
Vår värdegrund, Samspel, Engagemang och Respekt, skapar gemenskap och hjälper oss med vårt samhällsviktiga uppdrag.
Som anställd inom socialförvaltningen har du möjlighet att göra skillnad. Här har du goda möjligheter att utvecklas i din roll och närhet och stöd av kollegor och chefer.Publiceringsdatum2026-02-26Beskrivning
Hemtjänst, egen regi, är den kommunala hemtjänsten i Vaxholm.
Arbetsplatsen ligger centralt belägen i Vaxholms centrum, med närhet till buss, båt och bilfärja. Vi som jobbar inom hemtjänsten uppgår till cirka 40 personer och har i dagsläget hand om den dagliga omsorgen för drygt 100 personer. Hemtjänsten egen regi har även ansvar för all trygghetstelefoni inom kommunen samt beviljade serviceinsatser.
Dagverksamheterna, egen regi, är de kommunala dagverksamheterna i Vaxholm. Där får personer med demens eller annan kognitiv svikt träffas och göra aktiviteter tillsammans med syfte att få stödjande och aktiva insatser för sina förmågor och att ha roligt tillsammans.Dina arbetsuppgifter
Välkommen att söka sommarvikariat hos oss på hemtjänsten i Vaxholms stad! Vi erbjuder ett intressant och omväxlande sommarjobb där du kommer att träffa människor som behöver ditt stöd och din hjälp. Att jobba inom hemtjänst handlar mycket om att underlätta vardagen för människor som inte klarar allt själva. Det gör också att du går hem från jobbet med känslan av att göra nytta. Du blir en viktig och betydelsefull person.
Genom att vikariera/jobba hos oss får du en bra introduktion och många goda erfarenheter.
Vi söker dig som:
- är ung, 18 år fyllda, och behöver ett jobb under sommaren
- är mitt i livet och vill prova ett nytt yrke eller
- är pensionär och känner att du har mer att ge på arbetsmarknaden
Inom hemtjänsten hjälper du till med vardagliga sysslor som bland annat städning, tvätt, inköp, personlig hygien och måltider. Detta utefter individens behov, önskemål och beviljat bistånd. Du tar dig runt i staden med elcykel, cykel eller bil.
Förutom att utföra praktiska arbetsuppgifter ska du kunna dokumentera händelser kring kunden i vårt dokumenthanteringssystem.
Alla våra nyanställda timvikarier får en betald introduktionsutbildning.Kvalifikationer
För att vara aktuell för jobb hos oss ska du ha fyllt 18 år. Har du körkort klass B är det meriterande.
Du som söker ska vara intresserad av att arbeta med människor och ha ett gott bemötande. Din personliga lämplighet, din förmåga att mötas och kommunicera, skapa trygghet, ta ansvar och engagera dig är viktigt för oss. Du kommer att arbeta på egen hand och i team med arbetskollegor.
Alla är välkomna att söka, oavsett studiebakgrund eller tidigare arbetslivserfarenhet. Du behöver kunna prata, förstå och skriva på svenska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet pågår dygnet runt och därför finns det arbetspass under dag, kväll och helg.
Vi behöver sommarvikarier under juni-augusti. Du har möjlighet att arbeta antingen hela perioden eller minst fyra sammanhängande veckor.
Inför nyanställning utförs bakgrundskontroll
Vaxholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om Vaxholm
Vaxholms stad är en skärgårdskommun med 12 000 invånare och stora naturområden inom gång- och cykelavstånd. Varje år har Vaxholm nära en miljon besökare Vaxholm. Enligt undersökningar är Vaxholm länets tryggaste kommun.
En utvecklad kollektivtrafik med goda buss- och båtförbindelser möjliggör god och naturskön pendling från centrala Stockholm och närliggande orter.
Inom kommunens verksamheter är vi idag ca 500 tillsvidareanställda som jobbar med våra invånares, näringsidkares och medarbetares bästa för ögonen utifrån våra värdeord Samspel, Engagemang och Respekt - SER. Ersättning
Timlön enligt kollektivavtal Så ansöker du
