Sommarvikarier till Hästskons Stöd och Boendeenhet
2026-02-27
Vad vi gör och vill
Vår enhet består av en träfflokal och fem boenden där vi arbetar med vuxna personer som har psykiska funktionsnedsättningar och missbruksproblematik.
Vårt mål är att ge varje individ stöd för att frigöra sina egna resurser och öka självständigheten.
Vi tror på ett icke dömande förhållningssätt, motiverande samtal och stöd i vardagen - allt med respekt för varje persons unika behov och förmågor.
Vi söker nu engagerade medarbetare för timanställning vid behov. Du kommer att bidra till att våra boenden upplevs som trygga och inkluderande miljöer där de boende får det stöd de behöver.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:
- Stöd i vardagssysslor som matlagning, städning och medicin delning.
- Journalföring och dokumentation av insatser.
- Säkerställa drogfrihet vid behov genom provtagning.
- Arbetspass dag-, kvälls- och helg pass. Vi behöver även vikarier för vaken och sovande jour.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta under veckorna 27 - 30.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är utbildad behandling pedagog, undersköterska med psykiatrisk inriktning eller under utbildning.
Har B-körkort (meriterande men inte krav).
Du är genuint intresserad av målgruppen och sätter deras behov i första hand.
Vi värdesätter:
God samarbetsförmåga och kreativitet.
Fokus på uppdraget och personlig mognad.
Förmåga att arbeta självständigt inom fastställda riktlinjer.
Professionellt bemötande och god kommunikationsförmåga, både i tal och skrift.
Vi söker dig som kan möta varje individ med respekt och engagemang, och som vill bidra till meningsfull förändring i människors liv.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast den 15/3 2026. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Enhetschef Mathias Arweson Grande, 08 578 294 93 , mathias.arweson@tyreso.se
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här: https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss här trivs nya tankar!
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar bland annat barn- och ungdomsvården, missbruksvården, socialpsykiatri samt familjerätt och ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda. Förvaltningen ansvarar dessutom för integration av nyanlända samt stöd och vägledning till personer som står utanför arbetsmarknaden.
Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället - och dina medmänniskor.
