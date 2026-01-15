Sommarvikarier till Gotlands Sjukhem
2026-01-15
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt jobb där din insats betyder mycket för en annan människa? Då kommer du att trivas hos oss! Vi erbjuder dig ett arbete där du gör skillnad och skapar livskvalitet för andra människor - varje dag.
Gotlands sjukhem är ett äldreboende med en värdegrund i välgörenhet och människokärlek. Sjukhemmet ligger strax söder om Visby ringmur med gångavstånd till Södercentrum. Sjukhemmet har havsutsikt och en parkliknande trädgård.
Som vårdbiträde ansvarar du för att utföra en värdig och god omsorg och omvårdnad utifrån den äldres individuella behov. Arbetsuppgifter kan till exempel vara hjälp med den dagliga omvårdnaden, servering av måltider, medicin-givning, dokumentation, stöttning vid aktiviteter samt enklare städuppgifter.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från äldrevården. Meriterande är om du är utbildad undersköterska, alternativt studerar till sjuksköterska, socionom eller går någon annan utbildning inom vården. Viktigt att du har intresse för att arbeta inom äldreomsorg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och personliga egenskaper som vi efterfrågar är flexibilitet, lyhördhet, och ansvarstagande. Vi söker dig som är en positiv och glad person och som har lätt för att samarbeta.
Du arbetar schemalagd arbetstid som innefattar dag, kväll och helg.
Vi behöver semestervikarier mellan v. 25-33, vi prioriterar kandidater som kan arbeta större delen av perioden.
Du behöver ha datorvana samt måste kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Inför eventuellt erbjudande om anställning kommer vi att begära att få se utdrag ur Polisens belastningsregister. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: info@gotlandssjukhem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarie". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gotlands Sjukhem
, http://www.gotlandssjukhem.se
Kopparsviksgatan 5 (visa karta
)
621 58 VISBY Kontakt
Samordnare
Gabriella Zerne gabriella.zerne@gotlandssjukhem.se 049812074 Jobbnummer
9685518