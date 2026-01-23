Sommarvikarier Till Gelita Sweden AB
2026-01-23
Vi på GELITA Sweden har 130 års erfarenhet inom vårt område. Även om vi har varit i branschen under en lång tid, sätter vi oss aldrig på läktaren; vi är alltid i rörelse och arbetar kontinuerligt med att utveckla våra produkter och skapa nytta för vår omvärld. För att nå framgång har vi en grupp hängivna medarbetare som dagligen arbetar mot vår vision och strävar efter att uppfylla våra mål
Vi ser fram emot att du tar chansen att bli en av våra sommarvikarier på vår produktionsanläggning i Stidsvig.
Om jobbet
Du är driven, tar gärna ansvar, är ivrig att lära dig nya saker och trivs i samarbete med dina kollegor. Vi erbjuder en rad intressanta tjänster, såsom processoperatörer, truckförare, servicepersonal, medarbetare till vårt reningsverk med flera.
Vårt råmaterial går igenom flera olika steg i produktionsprocessen innan vi får den slutgiltiga produkten. Detta innebär att vi har en stor variation av arbetsuppgifter på våra olika avdelningar. Eftersom vi är en livsmedelsproducerande industri har vi mycket stränga hygienregler som vi följer. Hos oss kommer säkerheten i första hand. Därför måste alla medarbetare följa de säkerhetsföreskrifter som finns på arbetsplatsen.
Vem är du?
Vi söker dig som har fyllt 18 år innan du påbörjar din anställning samt har gymnasial utbildning; gärna med teknisk inriktning. Har du tidigare jobbat med någon form av industriarbete är det en fördel. Truckkort och truckvana är meriterande. För vissa av tjänsterna är det ett krav. För att läsa och förstå våra instruktioner och säkerhetsföreskrifter måste du ha goda kunskaper i svenska språket.
Vi vill att du:
* tycker om att lära dig nya saker
* gillar att vara en del i laget tillsammans med dina kollegor
* har förmågan att se vad som behöver göras och att du gör ditt bästa i alla lägen
* förstår hur viktigt det är att följa säkerhetsföreskrifter och föregå med gott exempel
* kan ta egna initiativ och ser vad som behöver göras.
Anläggningen drivs i en kontinuerlig process. Det betyder att vissa av tjänsterna innebär skiftarbete. Det är en fördel om du har körkort och tillgång till bil då det inte finns några allmänna kommunikationer till arbetsplatsen.
GELITA Sweden AB är en rökfri anläggning.
Du är välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt då urvalet sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Då vi söker personal till flera olika avdelningar vill vi att du anger vad du helst skulle vilja arbete med.
Varaktighet och arbetstid
Tjänsterna är tidsbegränsade, företrädesvis inom perioden juni-augusti. Olika tjänster kan ha olika varaktighet. Anläggningen drivs i en kontinuerlig process och vissa avdelningar följer särskilt skiftesschema.
Tjänsterna kan vara både på heltid och deltid.
GELITA Sweden AB är en högt automatiserad processindustri som producerar högkvalitativa livsmedelsklassade produkter som gelatin, fett och proteinpulver. Verksamheten är placerad i Stidsvig nära Helsingborg och Ängelholm. 90% av produktionen går på export. Som ledande tillverkare har företaget tagit på sig ett ansvar i branschfrågor som rör kvalitet, hygien, etik och miljö. GELITA Sweden AB ingår i GELITA gruppen som är ledande i branschen med tillverkning över hela världen. GELITA Sweden AB är certifierade enligt ISO 9001,14001 samt FSSC 22000.
Läs mer på www.gelita.com Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gelita Sweden AB
(org.nr 556432-2237), http://www.gelita.com Kontakt
Peter Lundblad 0435-26515 Jobbnummer
9702514