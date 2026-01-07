Sommarvikarier till Blekinge Läns Tidning
2026-01-07
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Med lokal journalistik och opinionsbildning, med professionella mediestrateger och med effektiva distributionsbolag vill vi vara betydelsefulla för människorna, föreningarna och näringslivet i det lokala samhället.
Vi är stolta över vårt uppdrag: att hålla demokratin levande och aktiv.
Vill du ha ett varierande och spännande sommarjobb i vackra Blekinge? Tveka inte, sök nu!
Blekinge Läns Tidning söker nu sommarvikarier till redaktionerna i Karlskrona, Karlshamn, Ronneby, Sölvesborg och Olofström. Kom och jobba med oss!
Beskrivning: BLT arbetar aktivt med mer fördjupande och förklarande journalistik, som sätter nyheter i sitt sammanhang, vi ger en bredare bild och hjälper läsarna att förstå sin omvärld. Vi har även förstärkt webbredaktionen för att ytterligare vässa vår digitala journalistik. Du bidrar där till att ge våra läsare senaste nytt på blt.se, samt lansera vår journalistik i sociala medier.
Arbetsuppgifter: Våra premiumreportrar har olika specialområden - region, kommun, nöje & kultur, nära reportage, näringsliv och krim. Som premiumreporter bidrar du till den dagliga produktionen i samråd med nyhetscheferna. Du ska ha god allmänbildning och bra koll på hur samhället fungerar. Vi förväntar oss även att du har god känsla för vilka frågor som är viktiga för människor som lever i Blekinge, inte minst för dem under 40 år. Du ska ha god stilistisk förmåga och inte vara främmande för nya berättargrepp.
Som onlinereporter uppdaterar du blt.se och våra sociala medier, med tonvikt på journalistik för publiken under 40 år. Du ska kunna jobba under stark tidspress och vara beredd att både hantera vårt liveflöde, filma och rapportera live på plats vid större nyhetshändelser.
Kvalifikationer: Påbörjad/avslutad journalistutbildning och/eller redaktionell erfarenhet. Erfarenhet av webb-tv-produktion är ett plus.
Villkor: B-körkort.
Arbetstider: Arbetstiderna innebär tjänstgöring på dagtid och/eller kvällar och helger.
Övrigt: Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk/kulturell mångfald tillför redaktionen. Vi tar gärna emot minst två arbetsprover och två referenser.
I din ansökan bifogas
CV
Personligt brev
2 st referenser
2 st arbetsprover
Önskad arbetsort
Vi undanber oss vänligt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gota Media AB
(org.nr 556605-1073) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BLT Kontakt
Julia Berg Lorentzon 045577114 Jobbnummer
