Sommarvikarier till biblioteken i Göteborg
2025-12-30
Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum.
Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter.
Har du en pågående eller avslutad högskoleutbildning inom Biblioteks-och informationsvetenskap? Vill du få chansen att möta besökare på Göteborgs bibliotek i sommar? Då kan du vara den vi söker!
Inom Göteborgs Stad finns 25 folkbibliotek och två barnbokbussar som tillhör avdelningen Bibliotek och Kulturhus på Kulturförvaltningen.
Vi söker nu dig som vill jobba på våra bibliotek under våren och sommaren 2026. Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Avdelningen erbjuder ett rikt och varierat utbud som är tillgängligt för alla åldrar och målgrupper. Vi arbetar med fysisk och digital media och bjuder på programverksamhet för, av och med göteborgaren. Våra bibliotek är välbesökta och under sommaren har vi mycket att göra vilket gör att vi behöver förstärka med extra personal. Du kommer bli en del av en arbetsgrupp med stöttande och kompetenta kollegor som tillsammans gör sitt bästa för att våra bibliotek ska vara meningsfulla för alla våra besökare.
Du kommer att arbeta på något eller några av våra bibliotek och träffar varje dag besökare från hela staden. Du kommer att delta i det ordinarie biblioteksarbetet med fokus på att möta våra besökare i biblioteket. De besökare som behöver handledning i hur de använder olika digitala verktyg får den hjälpen av dig. När besökare önskar hjälp med vad för typ av bok de vill låna finns du även där för att hjälpa till med lästips och vägledning, eller för att svara på andra typer av frågor. I det ordinarie biblioteksarbetet ingår att ta emot medier, sätta upp och exponera både böcker och tidskrifter. Under ditt sommarjobb kan du beroende på tidigare erfarenhet även få möjlighet att delta i våra programaktiviteter både på och utanför biblioteket.
Sommarjobbet är ett månadsavlönat vikariat på cirka 75% där du arbetar såväl dagtid, kvällstid och helg enligt schema under hela perioden v.26-v.33. Introduktionsdagar kommer äga rum under v. 25. Det finns även goda möjligheter att redan under våren gå in och stötta upp som timavlönad. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
- En påbörjad eller avslutad högskoleutbildning inom Biblioteks- och informationsvetenskap.
- Ha arbetat på bibliotek eller inom något annat typ av servicearbete, publik verksamhet, eller pedagogisk verksamhet.
Det är meriterande om du:
- Behärskar fler språk utöver god svenska.
Vi söker dig som tycker om att möta människor och som har en god känsla för service och bemötande. Du har ett intresse för kultur och litteratur och trivs med att samarbeta med andra. Du är van att hantera digitala tjänster och tycker om att boktipsa och lösa problem. Du tar dina arbetsuppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
Vi ser fram emot din ansökan! Övrig information
Vi strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskap och personlighet berikar vår verksamhet. Vi rekryterar normkritiskt och beaktar mångfaldsperspektivet för att bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg och komplettera vår arbetsgrupp.
I denna rekrytering tillämpas ett löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju löpande under ansökningsperioden. Se därför till att inkomma med din ansökan redan idag. Till din intervju behöver du ta med giltig identitetshandling (pass/nationellt ID) och vid behov bevis på uppehållstillstånd. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt din rätt att arbeta i Sverige.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.
Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev, istället får du svara på ett antal urvalsfrågor som är kopplade till tjänstens krav och innehåll. Det ger en mer rättvis och träffsäker bedömning.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/639". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Kulturförvaltningen Kontakt
Jonas Tistelgren jonas.tistelgren@kultur.goteborg.se 031-3683195 Jobbnummer
