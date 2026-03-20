Sommarvikarier till Assistansteamet och Nattenheten
Göteborgs kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-03-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi sommarvikarier till både Assistansteamet och Nattenheten med uppdrag över hela Göteborg.
Du kommer att ingå i någon av verksamheterna där arbetet innebär att utföra både kortare och längre insatser. Assistansteamet arbetar enbart med personlig assistans till assistansanvändare inom Göteborgs stad, medan Nattenheten arbetar med både personlig assistans och BMSS under dygnets nattimmar.
I rollen ger du stöd och omsorg till personer med olika former av behov och unika livssituationer.
Det är ett varierande, flexibelt och självständigt arbete där ingen dag är den andra lik. Du har möjlighet att påverka och utveckla arbetet samt olika arbetssätt. I arbetet har du tillgång till egna tjänstebilar.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad samt hjälp vid förflyttningar. En del av arbetet innebär även att dokumentera assistansanvändarnas utveckling och behov. Läkemedelshantering enligt delegation ingår också. Genom att finnas där som stöd bidrar du till en trygg och meningsfull vardag för de personer du arbetar med.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och vaken natt, både vardagar och helger enligt schema. En del av din arbetstid kan komma att förläggas till annan arbetsplats än den ordinarie.Kvalifikationer
Vi söker dig som har B-körkort, då resor mellan olika uppdrag ingår i arbetet.
För att kunna kommunicera med assistansanvändare, kollegor och föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket vilket innebär godkända betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbeten sedan tidigare. Det är även meriterande om du är utbildad eller har en pågående utbildning till personlig assistent, stödassistent, undersköterska eller en annan adekvat utbildning.
Vi sätter stor betydelse på de personliga kompetenser som är relevanta för tjänsten och vi söker dig som visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet.
Du behöver lyssna på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.
Utöver detta behöver du kunna arbeta effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.
Slutligen har du förmågan att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
I Förvaltningen för Funktionsstöd arbetar vi med konceptet 3T- "Tim till tillsvidare". Målsättningen är att det ska leda till en tillsvidareanställning i förvaltningen för utbildade vikarier, ca 70 % av vår tillsvidareanställda kommer från timvikariat. Bemanningsenheten kan rådgöra kring utbildning och det går att kombinera utbildning med arbete via bemanningsenheten. Vi lotsar även utbildad personal mot verksamheter som har behov.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden.
Vid arbete i den enskildes hem:
Krävs ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister före erbjudande om anställning. Du måste själv begära detta utdrag genom att använda antingen polisens e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter) eller en särskild blankett (Utdrag nr 442.3).
Vid arbete med barn under 18 år:
Måste du också visa upp ett oöppnat utdrag från polisens register innan du erbjuds jobb. Du kan beställa detta utdrag digitalt som skickas till din digitala brevlåda eller via polisens hemsida med en särskild blankett för personal som arbetar med barn med enligt LSS.
För att få arbeta som vikarie inom funktionsstöd behöver du ha fyllt 18 år, i enlighet med föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö 14§ samt bilaga 2 1B (AFS 2023:2).
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1446". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Funktionsbrevlåda Funktionsstöd Stadenövergripande rekrytering.stadenovergripande@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
9811199