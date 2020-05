Sommarvikarier till: Äldreboenden och hemtjänst - Härryda kommun, Sektorn för socialtjänst - Apotekarjobb i Härryda

Härryda kommun, Sektorn för socialtjänst / Apotekarjobb / Härryda2020-05-25Välkommen till Härryda kommun, en arbetsplats där vi tror att olikheter berikar oss och höjer kvalitén. Vi är en serviceorganisation med myndighetsansvar och letar efter dig som vill vara delaktig, är engagerad och tar eget ansvar. Vi levererar service med hög kompetens och kvalitet i en kommun som rymmer många spännande projekt och goda kollegor. Härryda kommun ligger mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen.Vi behöver förstärka med ytterligare 20-30 vikarier som vill arbeta på schema under sommaren. Vi har schemarader runt om i kommunen på såväl boenden för äldre och i hemtjänsten.2020-05-25Vill du hjälpa till i oroliga tider? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden?Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid.Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem och du kommer att utbildas i dessa.ÄldreboendePå våra äldreboenden möter du människor i behov av vård och omsorg. Arbetsuppgifter som utförs är daglig hygien, social samvaro och aktiviteter, städning, måltidsstöd, tvätt, vissa hälso- och sjukvårdsinsatser och mycket mer. Du kommer också ha kontakt med anhöriga och medverka vid social dokumentation.HemtjänstArbetar du inom hemtjänsten möter du människor i sina hem. Här kommer du hjälpa brukarna med personlig omsorg såsom hygien, måltider, sociala aktiviteter, ledsagning till läkare/samhällsbesök och vissa hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. I ditt arbete kan även vardagliga sysslor som att städa, tvätta och handla ingå.Meriterande är;utbildad undersköterska,påbörjad undersköterske- eller stödassistentutbildning,annan motsvarande vårdutbildning ellererfarenhet av aktuell målgruppVi söker dig som vill arbeta på schema under sommaren.Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligtKörkort (för hemtjänst)Goda datakunskaper18 årVi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och är du lämplig men utan erfarenhet/utbildning är du välkommen att söka ändå. Som person är du empatisk, engagerad, lugn och ansvarsfull med ett genuint intresse att arbeta med människor.ÖVRIGTVi påbörjar rekryteringen efter hand som ansökningarna kommer in så ansök redan idag.Vi ser gärna att du söker tjänsten via Offentliga jobb. Om du önskar skicka din ansökan med brev tar vi emot den på adress:Härryda kommun, Personalfunktionen, 435 80 MölnlyckeKom ihåg att ange referensnumret på den tjänst du söker.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. Härryda kommun har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Heltid / deltid Förekommande arbetspass är dag-, kväll- och helgtjänstgöring. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-06-07Härryda kommun, Sektorn för socialtjänst5239075