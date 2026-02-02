Sommarvikarier till äldreboenden
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet.
Våra äldreboenden är en mötesplats för seniorer samt det kommunala alternativet för äldreomsorg i Sigtuna kommun. Våra äldreboenden är profilboenden. Det innebär att Arhem, Hemskogen, Ymer och Ärlinghem kommer att erbjuda mer aktiviteter kring ett visst tema ; Trädgård, Natur &Kultur, Musik & Kultur respektive Spa & hälsa. De äldre får därmed större möjlighet att välja ett boende som har det som de är intresserade av. På alla boenden finns det både enheter med somatisk som kognitiv svikt (demens) inriktning. Alla boenden erbjuder sociala aktiviteter, vård och omsorg.
Det finns kök på varje boende och restaurangservering. Sigtuna kommun var först ut i Sverige med att bli certifierade i ÄTUP-metoden. Det innebär att alla på våra äldreboenden har en god kunskapsgrund om det som hjälper äldre att få i sig så mycket mat och näring som möjligt.
Kommunens Hälso- och sjukvårdsorganisation (HSO) ansvarar för hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boenden för äldre, dygnet runt. Vi har hög personaltäthet för att säkerställa en trygg och patientnära vård och möjliggöra tätt teamarbete och handledning av omsorgspersonalen.
Våra fastanställda patientansvariga sjuksköterskor finns på plats måndag till fredag, även röda dagar, mellan kl. 07:30-16:30. Vi har även arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast stationerad på varje boende, de finns på plats varje vardag. Flera av HSO:s medarbetare har specialistkompetens och mångårig erfarenhet i yrket.
Sigtuna kommun har avtal med en läkarorganisation om läkarinsatser på kommunens särskilda boenden för äldre.
Utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt skapar vi en trygg och säker miljö där delaktighet och de enskildas behov av vård och omsorg av god kvalitet är styrande i alla insatser.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill arbeta som sommarvikarie hos oss! Våra arbetsplatser finns i Sigtuna och Märsta.
På våra särskilda boenden arbetar du med omsorg, service och omvårdnad för de äldre. Du kommer arbeta både enskilt och i team. Vår verksamhet bedrivs dygnet runt så du kommer behöva arbeta obekväma arbetstider. Genomförande av aktiviteter tillsammans med brukarna ingår också i ditt uppdrag. Brukarna har egna lägenheter med gemensamma utrymmen i nära anslutning.Kvalifikationer
Vid anställningens start behöver du vara minst 18 år. Lämplig pågående eller avslutad utbildning inom vård och omsorg och/eller erfarenhet av detta är mycket meriterande. Vidare kräver arbetet god datorvana samt att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift då du har dokumentationsskyldighet.
För att trivas i rollen som sommarvikarie på våra äldreboenden ser vi att du är en lagspelare. Du jobbar enligt Sigtuna kommuns värdegrund; invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus. Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du arbetar strukturerat och är ansvarsfull, trygg i dig själv och bra på att samarbeta. Då du arbetar direkt med verksamhetens brukare kräver arbetet personlig mognad, lyhördhet, empati och servicekänsla. Arbetet förutsätter god fysik förmåga då lyft samt förflyttningar förekommer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I denna rekryteringsprocess har vi valt att rekrytera utan personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan för denna tjänst utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Det är viktigt att ditt CV tydligt beskriver arbetsperiod och dina arbetsuppgifter. Rekryteringsprocessen består av gruppintervju/intervju och referenstagning. Urvalet och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
