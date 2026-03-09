Sommarvikarier sökes till ung man i Gammelstad
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2026-03-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inre Kraft I Norr AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
På Bättre Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Bättre Assistans är en del av Inre Kraft och nu söker vi 4 st som vill arbeta som personlig assistent under sommaren 2026 hos vår kund i Gammelstad.
Arbetstiderna är följande:
Kl. 07.00-18.00 (Väntetid 1h)
Kl. 18.00-07.00 (Väntetid 3h)
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en aktiv man i övre 20-årsåldern med många olika intressen, bland annat att cykla, åka inlines, promenera, se på film, spela dator, pyssla och bada. Han har autism och en intellektuell funktionsnedsättning, och behöver stöd i sin vardag för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Stöd i dagliga rutiner och hushållssysslor
Hjälp med personlig hygien
Vägledning och kommunikation med hjälp av bildstöd och andra AKK-hjälpmedel (alternativ och kompletterande kommunikation)
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och har förmågan att förstå och analysera andras behov. Du är en trygg, lugn och stabil person som kan behålla fokus även i utmanande situationer. Du är tydlig i din kommunikation, har ett pedagogiskt och respektfullt sätt att sätta gränser, och kan bemöta andra med ett lågaffektivt förhållningssätt. Vår kund uppskattar dessutom om du har en aktiv sida - det är ett stort plus om du kan cykla tandemcykel, åka inlines och köra sparkcykel tillsammans med honom.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Simkunnig och tål klorerat vatten
MERITER
Erfarenhet av arbete som personlig assistent
Kunskap och erfarenhet av att arbeta med personer med autism
Sysselsättningsgrad: Sommarvik
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare, kund och anhörig på Bättre Assistans. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Bättre Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret.
Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
Jobba hos oss på Bättre Assistans
Bättre Assistans bedriver personlig assistans med spetskompetens inom autism. Vi har kontor i Boden och bedriver verksamhet i Boden, Luleå och övriga delar av Fyrkanten. För oss är det självklart att anpassa omsorgen utifrån varje individs unika förutsättningar. Vi skapar en tydlig struktur och hållbara rutiner som ger utrymme för utveckling genom hela livet. Vi är en verksamhet med korta informationsvägar - alltid nära till stöd, i både med- och motgång och vi är aldrig längre än ett samtal bort. Vi anser att alla som arbetar med eller vistas nära personer med autism bör ha minst grundläggande kompetens. Därför erbjuder vi handledning till alla som vill fördjupa sina kunskaper. Tillsammans skapar vi en trygg, meningsfull och glädjefylld vardag för både kunder och medarbetare.
Förmåner för dig som anställd hos Bättre Assistans
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7344613-1880335". Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://inrekraft.teamtailor.com
Bangårdsgatan 16 (visa karta
)
972 35 LULEÅ Arbetsplats
Inrekraft Jobbnummer
9784067