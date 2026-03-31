Sommarvikarier sökes till tjej i Örnsköldsvik!
2026-03-31
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker flera sommarvikarier vår kund i Örnsköldsvik! Vår kund har dubbelassistans under större delen av dygnet, vilket innebär att du ofta arbetar med en kollega. Har du möjlighet att börja redan under våren som timvikarie är det meriterande.
Här har du möjlighet att arbeta dag, kväll, natt eller dygnspass, under både vardag och helg!
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Vår kund är en 22-årig tjej som bor strax utanför Örnsköldsvik. Hon är en varm, glad och tacksam person som uppskattar det lilla i vardagen och sprider mycket glädje omkring sig.
Som assistent finns du med som ett stöd i hennes vardag och hjälper henne med det hon behöver för att få dagen att fungera bra. Det handlar bland annat om sondmatning, mediciner och förflyttningar, men också om att följa med på sådant hon tycker om: som att åka till stallet, bada eller göra andra små utflykter. Hon gillar djur, natur, musik och att skapa, och är gärna ute, oavsett väder.
Arbetet sker i en trygg och strukturerad miljö med tydliga rutiner. På dag- och kvällspass arbetar du alltid tillsammans med en kollega, vilket gör att ni kan stötta varandra och skapa en bra vardag både för kunden och er som jobbar. Du blir en del av ett team som trivs tillsammans, och du får en gedigen introduktion.
ÄR DU DEN VI SÖKER? Vår kund söker en personlig assistent som är lugn, noggrann, lyhörd och engagerad. Det är viktigt att du är lojal och känner dig bekväm med en öppen och rak dialog med både arbetsgivare och kollegor. Vi ser gärna att du har ett öppet sinne och en känsla för humor, vilket uppskattas i vardagen. Erfarenhet som personlig assistent är inget krav - vi värdesätter i första hand rätt inställning, personlig lämplighet och din personliga kompetens.
KRAV
Körkort och tillgång till bil för att ta dig till och från arbetet.
Ej pälsallergiker, pälsdjur finns i hemmet.
Rökfri
Sysselsättningsgrad: Sommarvikariat och/eller timvikariat
Antal sommarvikariat: 4
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
