Sommarvikarier Sökes Till Soloms Natt- Och Larmpatrull
Om tjänsten
Nu söker vi på SOLOM engagerade sommarvikarier till vår natt- och larmpatrull. Som omsorgspersonal i vår natt- och larmpatrull är ingen dag är den andra lik. Inom larmpatrullen består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att rycka ut vid larm och utföra akuta insatser hos våra kunder, när de behöver ditt stöd eller hjälp. Inkommande larm kan dels handla om att hjälpa kunden vid fall, stötta med personlig omsorg mellan planerade insatser, eller att tillkalla ambulans vid akuta händelser. Under nattetid utförs även planerade insatser, vilket kan handla om allt från hjälp vid sänggående, tillsynsbesök och personlig omvårdnad. Du ansvarar även för att dokumentera i kundens journal efter utförd insats.Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och samverkar med både hemtjänstpersonal, samordnare, biträdande chef och verksamhetschef. Du utgår från vårt kontor i centrala Sollentuna och besöker kunder runtom i hela kommunen.Denna tjänst är ett sommarvikariat under perioden juni-september. Då vi är verksamma dygnets alla timmar kan arbetstiderna vara förlagda dag, kväll och natt, både vardagar såväl som helg.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av trygghetslarm, äldreomsorg och/eller hemtjänst.
Är utbildad undersköterska
Har B-körkort
Behärskar god svenska i både tal och skrift
Har god digital vana då vi dokumenterar vårt arbete via dator och mobiltelefon.
Som person är du ansvarstagande, lyhörd och har god förmåga att bemöta människor i olika situationer på ett professionellt sätt, dygnets alla timmar. Det är viktigt att du också delar och arbetar efter våra värdeord: glädje, engagemang och respekt. Dessa utgör grunden för vårt arbete och genomsyrar allt vi gör.
Om rekryteringsprocessen
Inför en eventuell anställning ska du visa upp utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret samt giltig fotolegitimation. Du ansvarar själv för att beställa utdraget via Polisens webbplats. Det utdrag som ska uppvisas heter "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning".
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-enheten för vägledning kring ansökan. HR nås via växeln på 08-128 240 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Solom
(org.nr 556647-6700), https://solom.se
191 48 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Solom Natt- Och Larmpatrull Kontakt
Verksamhetschef
Gita Kaulina Emelie.Pettersson@solom.se +46812824731 Jobbnummer
9893315