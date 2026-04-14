Sommarvikarier sökes till psykiatriboende Harvik
2026-04-14
Beskrivning av Harvik vård
Harvik vård är ett HVB för människor med psykisk ohälsa med samsjuklighet i form av missbruk och/eller somatisk sjukdom. Vi tar emot både män och kvinnor över 18 år som är i behov av insatser enligt socialtjänstlagen. Vårt mål är att ge våra boende en meningsfull vardag i en trygg miljö.
Beskrivning av tjänsten.
Tjänsten innefattar övergripande att vara delaktig gällande patienternas vård och vardagliga livsföring. Mera konkret ter sig detta i form av sedvanliga undersköterskeuppgifter. Vi strävar hela tiden efter att sätta de boendes behov i centrum och ge dem en god omvårdnad, upprätthålla en god medicinföljsamhet samt främja en god livssituation. Publiceringsdatum2026-04-14Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor samt har ett respektfullt och omhändertagande bemötande. Du är trygg och ansvarstagande som person. Vidare är det viktigt att du har en god förmåga att bedöma, handla och hitta lösningar på uppkomna problem samt kunna prioritera då arbetet varierar i svårighetsgrad gällande situationer, personer och tempo. Vi vill att du är flexibel och kan arbeta både självständigt och i grupp.
Tjänsterna omfattar antingen dag- och kvällsarbete eller natt-tjänstgöring både vardag och helg, enligt schema, deltid.
En person behövs även 100% dagtid under fyra veckor i köket, kan vara en del av vikariatet eller som ett fristående vikariat.
Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift. Undersköterskeutbildning är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och engagemang.
Tillsättningar kan komma att ske under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret krävs.
B-Körkort och god körvana är meriterande.Ersättning
Timlön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns.
Anställningstyp
Sommarvikariat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: belinda.hammar@harvik-vard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarie.". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Klingbrogården AB
(org.nr 556593-0251)
Ulriksgatan 1 (visa karta
)
742 34 ÖSTHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Harvik Kontakt
Arbetsledare
Anna Olsson 0173-25 20 18, 079-585 07 24 Jobbnummer
9852147