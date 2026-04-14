Sommarvikarier sökes till Nacka seniorcenter
Nacka kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka
2026-04-14
Är du utbildad undersköterska, student inom vård och omsorg eller intresserad av att arbeta med äldreomsorg? Vi söker dig som är en serviceinriktad lagspelare och som vill bidra till att Nacka kommuns äldre får den livskvalité och god omsorg de behöver. Hos Nacka seniorcenter erbjuder vi dessutom goda utvecklingsmöjligheter. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Nacka seniorcenter är en mötesplats för seniorer samt det kommunala alternativet för äldreomsorg i Nacka kommun. Våra fyra seniorcenter finns i Finntor, Ektorp, Saltsjöbaden och Saltsjö-Boo, på alla boenden finns det både en somatisk- och en demensavdelning. Alla boenden erbjuder sociala aktiviteter, vård och omsorg samt dagverksamhet. Det finns kök på varje boende med egna kockar och måltids biträden som lagar mat från grunden. Utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt skapar vi en trygg och säker miljö där delaktighet och de enskildas behov av vård och omsorg av god kvalitet är styrande i alla insatser. Läs mer på Nackas hemsida.
Som sommarvikarie på Nacka seniorcenter centreras ditt arbete runt att de äldre får leva ett värdigt liv och känna sig trygga. Kundens behov är alltid utgångspunkten för insatserna, och vi följer deras önskemål om stöd, omsorg och omvårdnad. De vanligaste arbetsuppgifterna är bla omvårdnad, ge medicin, lättare sårvård, tillsyn samt besvara larm. Dokumentation ingår även som en viktig del i ditt arbete.
Arbetstiderna för dag, kväll och helg är förlagda varierande tider mellan kl. 07:00-21:00. Arbetstiderna för nattpassen är 21:00-07:00.
För att trivas och komma in i arbetet ser vi gärna att du har möjlighet att ta minst 8 pass per månad.
Som sommarvikarie tar du över en ordinaries medarbetares fasta schema. Sommarperioden börjar i mitten på juni till slutet av september.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du måste minst vara 18 år gammal
Det är meriterande om du även har
Avslutad eller pågående utbildning inom vård och omsorg
Erfarenhet av äldreomsorg
Arbetat med somatiska- och demenspatienter tidigare
Dokumentations- och datorvana
Är det du?
För att trivas i rollen som sommarvikarie på Nacka seniorcenter ser vi att du är en lagspelare med god kommunikativ förmåga samt fokus på problemlösning. Vidare är du flexibel samt ansvarstagande och trivs med att arbeta självständig. Då du arbetar direkt med verksamhetens kunder kräver arbetet personlig mognad, lyhördhet, empati och servicekänsla. Arbetet förutsätter god fysik förmåga då lyft samt förflyttningar förekommer.
I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Som sommarvikarie på Nacka seniorcenter är du anställd av Stab kompetensförsörjning som ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra bemanningen av omsorgspersonal vid korttidsfrånvaro och månadsvikariat. Du kan erbjudas möjlighet att arbeta som timvikarie innan och efter ditt sommarvikariat.
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Utdrag från Polisens belastningsregister
I Nacka kommun kärvs ett utdrag ur Polisens belastningsregister för Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Begär utdraget i samband med att du skickar in din ansökan då handläggningstiderna kan vara långa.
Intresserad?
I denna rekryteringsprocess har vi valt att rekrytera utan personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan för denna tjänst utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Det är viktigt att ditt CV tydligt beskriver arbetsperiod och dina arbetsuppgifter. Rekryteringsprocessen består av gruppintervju och referenstagning. Urvalet kommer att ske löpande.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka seniorcenter Kontakt
Joanna Jakobsson, rekryteringsspecialist +46704318584
