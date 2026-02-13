Sommarvikarier sökes till kvinna i Uppsala
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala
2026-02-13
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Jag söker just nu timvikarier inför sommaren, då mina ordinarie assistenter är på semester.
Jag är en kvinna på 50 år som bor i Uppsala. Jag är delvis förlamad och rullstolsburen.
Jag söker personlig assistenter i åldern 25-55 år.
Du bör kunna laga mat, och efter önskemål ser vi gärna kvinnliga sökanden. Du bör också vara flexibel och lyhörd samt ha ett intresse av att arbeta med människor.
Jag behöver hjälp med alla förflyttningar där hjälpmedel finns. Även med de vardagliga sysslorna i ett hushåll.
Katter finns i hemmet, så du bör ej vara pälsdjurs-allergiker.
Stor hänsyn läggs vid personlig lämplighet.
Jag behöver hjälp dag, kväll och natt
Finns intresse, kan man redan få börja nu.
Skriv ett personlig brev där du beskriver vem du är och vad du har arbetat med tidigare.
Ingen utbildning krävs, personlig lämplighet är viktigast. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Emelie Danielsson 070-9744299 Jobbnummer
9740682