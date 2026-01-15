Sommarvikarier Särskilt boende
2026-01-15
, Sorsele
, Arvidsjaur
, Malå
, Jokkmokk
Jobba inom äldreomsorgen på särskilt boende - Upplev fjällnära natur och arbetsglädje!
Är du redo för en förändring i sommar?
Har du varit i Arjeplog tidigare? Eller kanske alltid drömt om att bo och arbeta i fjällnära natur? Då är detta din chans! Tveka inte, utan ansök redan idag för att bli en del av vårt fantastiska vårdteam.
Fördelar med att jobba hos oss:
Kostnadsfritt boende och resa - vi erbjuder dig gratis boende och resor upp till 5000 kronor. (förmånsbeskattas)
Sommarbonus - vi erbjuder en sommarbons för dig som arbetar hela eller delar av sommaren.
Kostnadsfritt kommunalt gym - få en bra start varje dag med vårt kostnadsfria gym!
Arbetsglädje och gemenskap - här får du uppleva en arbetsplats där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Varierande arbetstider -gör att det finns tid för att t.ex. vandra, bada eller fiska mellan arbetspassen.
Sommaren i Arjeplog är något alldeles speciellt! Här får du uppleva midnattssol, klara sjöar och storslagna fjäll, perfekt för dig som vill kombinera ett betydelsefullt arbete med fantastiska naturupplevelser som skapar minnen för livet.
Vi erbjuder en arbetsplats där kvalitet och arbetsglädje går hand i hand. Här är du en del av ett dedikerat team som värdesätter samarbete, omtanke och utveckling. Du kommer att vara med och arbeta med kvalitetsarbete för att säkerställa att våra vårdtagare får den bästa möjliga omsorgen.
På Björkbacken bor personer som behöver stöd och omsorg dygnet runt. Här får du som undersköterska eller vårdbiträde en meningsfull roll där du gör skillnad varje dag.
Du arbetar med att ge vård, omsorg och stöd till våra äldre genom hjälp med vardagliga sysslor, sociala aktiviteter som skapar trygghet och trivsel. Ni är ett team av vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeut.
Du kommer få en bra introduktion så att du känner dig säker i din roll. Pluggar du någon vårdutbildning så är en sommar i äldreomsorgen en värdefull erfarenhet. Du tränar på bemötande, nära vård och tillgodogör dig erfarenhet av att jobba med äldre. Inom många delar av vården kommer äldre vara den största patientgruppen framöver.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Vi ser att du:
- har ett engagemang för att arbeta med människor
- är positiv
- är duktig på att samarbeta
- har empati och är serviceinriktad.
Vi ser gärna att du har fullgjord undersköterskeutbildning eller erfarenhet av vårdarbete, men vi välkomnar även dig som tycker om människor och vill prova något nytt.
Du har goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift.Övrig information
Tillträde 2026-06-08 eller enligt överenskommelse
Varaktighet enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad 50-100% utifrån önskemål
Om du överväger att flytta till Arjeplog och har frågor eller behöver hjälp, är du varmt välkommen att kontakta vår inflyttningssamordnare Hilde Pape. Du når henne på telefon 0961-141 38 eller via e-post: hilde.pape@arjeplog.se
. Hilde ser fram emot att hjälpa dig med din flytt och att besvara dina frågor om livet i vår vackra kommun.
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/7". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplogs kommun
(org.nr 212000-2668) Arbetsplats
Arjeplog kommun Kontakt
Bitr. enhetschef, Sara Öhlund 0961-14181 Jobbnummer
9685158