Sommarvikarier laboratoriepersonal till klinisk kemi laboratorium
Region Gävleborg, VO Laboratoriemedicin / Biomedicinjobb / Gävle Visa alla biomedicinjobb i Gävle
2026-01-12
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Laboratoriemedicin i Gävle
, Söderhamn
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ljusdal
eller i hela Sverige
Laboratoriemedicin Gävleborg är Region Gävleborgs kompetensorganisation för diagnostik av patientprover. Vår målsättning är att vara den naturliga samarbetspartnern vad gäller kunskap och behov av diagnostik. Klinisk kemi och transfusionsmedicin Södra Hälsingland är en ackrediterad enhet där vi utför provtagning, blodgivning och tillhandahåller laboratorieservice samt medicinsk kompetens.
Vår verksamhet syftar till att
• erbjuda analyser och beslutsstöd av hög kvalitet till hälso- och sjukvården
• tillgodose vårdens behov av blodkomponenter
• samverka med övriga hälso- och sjukvården för förbättrade patientflöden.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Vi söker nu laboratoriepersonal för sommarvikariat till klinisk kemi Södra Hälsingland - Bollnäs och Söderhamn.
Som medarbetare hos oss kommer du att arbeta med
• omhändertagande av prover
• analysarbete
• provtagning.
Arbetsuppgifterna kommer att justeras utifrån dina kvalifikationer.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion. Vår ambition är att ha Sveriges bästa introduktionsprogram
• arbeta i en trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Önskvärt är att du som söker innehar social kompetens, att du är snäll och en god kommunikatör. Du uppskattar att arbeta och samarbeta med andra. Du har förmåga att bemöta människor med servicekänsla på ett professionellt och empatisk sätt. Du har god förmåga till självständigt arbete.
I rollen som laboratoriepersonal hos oss ska du
• vara legitimerad biomedicinsk analytiker eller student på biomedicinska analytiker-programmet alternativt ha relevant erfarenhet/utbildning för yrket
• ha goda kunskaper i svenska i både både tal och skrift då arbetsuppgifterna innebär kommunikation med patienter och kollegor
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av provtagning och/eller laboratoriearbete.
Vänligen ansök så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/3193". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Laboratoriemedicin Kontakt
Emelie Sigfridsson, vårdenhetschef emelie.sigfridsson@regiongavleborg.se 073-803 98 18 Jobbnummer
9677457