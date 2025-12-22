Sommarvikarier Karlskoga-Tidning/Kuriren
Erna Media AB / Journalistjobb / Karlskoga Visa alla journalistjobb i Karlskoga
2025-12-22
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Erna Media AB i Karlskoga
, Karlstad
, Kil
, Mariestad
, Hagfors
eller i hela Sverige
Karlskoga Tidning/Kuriren är den största och ledande tidningen i Karlskoga-Degerfors-området.
Vi levererar nyheter från spridningsområdet dygnet runt på webben och tre dagar i veckan i print.
Om Erna Media
Erna Media AB som är ett bolag inom Erna-koncernen som har en tydlig strategi för tillväxt de kommande åren. Inom koncernen driver vi verksamheter inom lokaljournalistik, marknadsföring, distribution och fastighetsförvaltning. Vi finns i Skaraborg, Dalsland och Värmland.
Kärnan i vår verksamhet bygger på vårt samhällsuppdrag att stärka demokratin och stå som försvarare av den oberoende journalistiken. Vi bidrar till ett inkluderande samhälle där alla får vara delaktiga. Vårt starkaste hållbarhetsverktyg är journalistiken, där våra redaktioner dagligen arbetar med att bevaka och engagerar sig i frågor som berör yttrandefrihet och andra hållbarhetsrelaterade frågor.
Om rollen
Vi är en liten redaktion och du får varierande arbetsuppgifter och stort ansvar. Du planerar själv dina artiklar för publicering digitalt. Alla reportrar förväntas kunna publicera på webben, fotografera och utföra bildbehandling själva. Vi söker nu sommarvikarier men också inhoppare. Så skicka in din ansökan redan idag!
Om dig
Du ska helst ha relevant utbildning och erfarenhet eller läser just nu en utbildning med siktet inställt på att jobba inom media. Körkort är ett krav.Publiceringsdatum2025-12-22Övrig information
Har du frågor kan du kontakta Chefredaktör Emma Schmidt telefon 0586-721314
Representant för SJF, Anders Persson 0586 - 271341.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-03-31. Urval sker löpande. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/88". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Erna Media AB
(org.nr 556194-4587) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Erna Media Jobbnummer
9660388