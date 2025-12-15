Sommarvikarier inom vård och omsorg Motala kommun
2025-12-15
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Gemensam personal- och schemaförsörjning består av tre enheter; Schema och Planering, Vikarie och Rekrytering samt Resurs och Administration vilka ansvarar för att ge stöd till större delen av socialförvaltningen. Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Hos oss inom LSS och socialpsykiatri samt Äldreomsorg får du arbeta med att göra skillnad och hjälpa personer i deras vardag.
Här kan du få arbeta inom särskilt boende, hemtjänst, serviceboende, gruppbostad, personlig assistans, korttidsvistelse för barn och ungdomar, daglig verksamhet, avlösarservice och ledsagarservice. Var du kan få arbeta beror på din kompetens samt verksamhetens behov.
Du får stötta och hjälpa brukare/kunder/hyresgäster. Arbetsuppgifter som förekommer är hushållssysslor, matlagning, personlig omvårdnad, verbal stöttning, läkemedelshantering, dokumentation och sociala aktiviteter mm.
Vi söker dig som kan arbeta på schemarad under juni, juli och augusti och som kan arbeta dag, kväll, helg och/eller natt. Vi ser helst att du kan arbeta samtliga månader.
Vid intervjutillfället behöver du kunna uppvisa pass/nationellt identitetskort (körkort är inte en giltig identitetshandling) samt eventuellt arbetstillstånd.
Belastningsregister kan komma att inhämtas.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Vill ha ett roligt och meningsfullt sommarjobb med omväxlande arbetsuppgifter
* Har fyllt 18 år
* Kan uttrycka dig väl i både tal och skrift i svenska språket
* Är flexibel och anpassningsbar
* Är lugn och trygg i dig själv
* Tar egna initiativ, eget ansvar och kan följa en struktur
* Kan arbeta på schemarad mellan juni-augusti
* För oss är det viktigt med ett gott och respektfullt bemötande både gentemot kollegor och brukare/kunder/hyresgäster.
Vi ser det som meriterande om du har en god datavana samt erfarenhet av dokumentation, kan cykla, har körkort B och tillgång till egen bil. Samt en relevant fullgjord eller pågående utbildning eller tidigare erfarenhet.
Låter det här som något för just Dig? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
