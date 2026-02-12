Sommarvikarier inom vård och omsorg
2026-02-12
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Arbetsuppgifter
Som undersköterska* och vårdbiträde inom Knivsta kommun arbetar du enligt socialtjänstlagen med att utveckla och stödja personer så att de har möjligheten att leva ett självständigt liv. Du hjälper dem i deras vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, städning, måltidsstöd och socialt umgänge samt delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering.
Som personlig assistent inom Knivsta kommun arbetar du enligt lagen för stöd och service till funktionshindrade. Du arbetar i brukarens hem och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, städning, måltidsstöd och socialt umgänge samt delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering.
• Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska, vårdbiträde eller personlig assistent. Du är empatisk och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Vidare är du lösningsorienterad, ansvarstagande och har förmåga att bemöta olika situationer på ett lugnt och professionellt sätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra samt bidrar till ett gott samarbete på arbetsplatsen.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har:
* Giltigt utdrag ur belastningsregistret.
* God förmåga att behärska svenska språket i tal och skrift.
* B-körkort. Detta gäller dock endast för arbete i hemtjänsten.
För dessa roller är det meriterande om du har en formell utbildning som undersköterska och bevis om skyddad yrkestitel. Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är också meriterande.
Känner du igen dig i beskrivningen är du välkommen att skicka in din ansökan. Urval sker löpande.
