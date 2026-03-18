Sommarvikarier inom personlig assistans
2026-03-18
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie med möjlighet till att påbörja timvikariat innan sommaren, inom personlig assistans och göra verklig skillnad för en person som behöver struktur, tydlighet och trygghet i vardagen.
Dagarna struktureras utifrån brukarens behov och genomförandeplan. Arbetet som personlig assistent kräver att du är självgående och ansvarstagande då du kommer att arbeta ensam med brukaren under delar av ditt arbetspass.Vi söker dig som har god kunskap om autism och en spetskompetens som gör att du kan möta personer med stora svårigheter i vardagen på ett professionellt och tryggt sätt. Våra brukare har behov av fasta rutiner och en tydlig, strukturerad pedagogik för att känna förutsägbarhet och lugn i sin vardag. Som personlig assistent är du en central del i att skapa denna trygghet. Du behöver därför vara stabil, tålmodig och ha väl utvecklade färdigheter inom tydliggörande pedagogik och bemötande av personer med autism. Din kompetens bidrar till att skapa en begriplig och trygg miljö där brukaren kan utvecklas och må bra.Arbetet innefattar stöd i vardagliga aktiviteter som personlig omvårdnad, matlagning, promenader och att upprätthålla dagliga rutiner. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, natt och jour och du behöver kunna arbeta under perioden juni-augusti.Publiceringsdatum2026-03-18Kvalifikationer
Som medarbetare hos oss arbetar du med individen i fokus vilket gör att det är viktigt att du är lyhörd, har ett gott bemötande och har förmåga att ta initiativ. Du kommunicerar med både brukare, kollegor, chef vilket gör att du behöver ha förmåga att sätta dig in i någon annans situation/perspektiv. Som kollega förväntas du kunna samarbeta och bidra till en god arbetsmiljö där alla medarbetare tar ansvar och stöttar varandra
• För att sommarjobba inom personlig assistans är det meriterande om du har gått vård- och omsorgs- eller barn och fritidsprogrammet på gymnasiet eller har erfarenhet inom området sedan tidigare
• Har god kunskap om LSS, särskilt personlig assistans samt har arbetat med personer med autism eller liknande funktionsnedsättningar i minst 3 år
• Har erfarenhet och har arbetat utifrån låg affektivt bemötande och känner sig trygg i sin professionella roll även vid utåtagerande beteende.
• Har förståelse för hur autism påverkar kommunikation, perception och socialt samspelHar erfarenhet av dokumentation inom vård och omsorg.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
• Kompetensutveckling efter behov
• 2 000 kronor i friskvårdsbidrag per år
• Möjlighet att semesterväxla, vilket innebär att du byter semesterersättning mot extra semesterdagar.
• Introduktionsdag och digital introduktion för dig som nyanställd
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313202". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps kommun
(org.nr 212000-0936) Arbetsplats
Åstorps kommun, Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Jill Fransson jill.fransson@astorp.se Jobbnummer
