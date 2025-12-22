Sommarvikarier inom Hemtjänst och Vård- och omsorgboende
2025-12-22
Drömmer du om en sommar där du kan kombinera ett meningsfullt jobb med bad, fritid och gemenskap?
Välkommen till Askersunds kommun! Ett sommarjobb inom vård och omsorg ger dig värdefull erfarenhet, personlig utveckling och möjligheten att göra verklig skillnad i människors vardag.
Höjdpunkter med jobbet:
* Uppleva glädje, utmaningar och många fina stunder
* Varierande arbetstider så du får tid till sol och bad i sommar
* Schyssta och trygga villkor
* Möjlighet att jobba extra i höst
Hos oss får du fördelarna med att arbeta i en mindre kommun - nära relationer, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka. Tillsammans skapar vi trygghet och livskvalitet för våra invånare, alltid med människan i centrum.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamhet, socialpsykiatri, verksamhet för ensamkommande barn samt individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vi söker nu semestervikarier med ett genuint intresse för att arbeta med människor till våra verksamheter inom Hemtjänst, Vård- och omsorgsboende samt Korttidsenhet.
I alla våra verksamheter är din huvuduppgift att få andra att må bra. Det gör du genom sociala aktiviteter, att ge stöd i vardagssysslor samt vård och omsorg. Du får mycket uppskattning tillbaka, en känsla som får dig att må bra!
Gemensamma arbetsuppgifter:
* Ge personlig vård och omsorg utifrån individuella behov
* Arbeta självständigt och ta ansvar i ditt uppdrag
* Dokumentera i genomförandeplaner och verksamhetssystem
* Samverka i arbetsgruppen och med andra professioner
* Arbeta rehabiliterande och personcentrerat
* Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt ordination och delegering, exempelvis läkemedelshantering
Hemtjänst
Hemtjänsten i Askersunds kommun består av sex arbetsgrupper: tre stadsgrupper, två bilgrupper samt en nattpatrull. Som undersköterska eller vårdbiträde arbetar du med att ge vård, omsorg och service till personer i deras egna hem.
Arbetet är varierande och utgår från varje brukares individuella behov, resurser och möjligheter. Du är en del av ett team där vi arbetar personcentrerat och rehabiliterande för att stärka och bevara brukarnas förmågor. Arbetet sker i nära samverkan med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Vård- och omsorgsboende
I Askersunds kommun finns två boenden:
* Borgmästargården 16 boendeplatser
* Smedsgården 96 boendeplatser fördelade på sex avdelningar, varav fem med inriktning mot demenssjukdom
Här arbetar vi utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där vi tar tillvara varje individs resurser och stärker känslan av trygghet, sammanhang och mening. Arbetet sker i team bestående av omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, enhetschef samt andra professioner vid behov. Tillsammans skapar vi en varm och stödjande miljö där varje individ respekteras och uppmuntras att utvecklas, där vi ser hela människan.
Korttidsenhet
På korttidsenheten arbetar vi med växelvård och palliativ vård. Här finns plats för 14 omsorgstagare. Här står personcentrerad vård i fokus och arbetet sker i nära teamarbete för att ge trygg, professionell och värdig omsorg. Teamen består av omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, enhetschef samt andra professioner vid behov. Tillsammans skapar vi en varm och stödjande miljö där varje individ respekteras och uppmuntras att utvecklas, där vi ser hela människan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och engagerad vårdbiträde eller undersköterska med driv och framåtanda som vill vara med och ge brukarna en trygg vardag.
Vi ser gärna att du:
* Är 18 år eller äldre.
* Är utbildad undersköterska eller vårdbiträde, eller har relevant erfarenhet (meriterande).
* Har ett genuint intresse för att arbeta med människor och en vilja att göra skillnad för personerna du hjälper.
* Är lyhörd och har ett gott bemötande gentemot brukare/omsorgstagare, närstående, kollegor, andra yrkesprofessioner och arbetsledning.
* Är ansvarstagande, flexibel och villig att lära nytt.
* Behärskar svenska i tal och skrift, då svenska är det gemensamma arbetsspråket på arbetsplatsen.
* Många av dina arbetsuppgifter handlar om att kunna ta emot instruktioner och föra information vidare på ett korrekt och tydligt sätt. Du kommer att få samarbeta och kommunicera med människor med olika språkliga bakgrund och du förväntas bidra med din erfarenhet och din kompetens på ett positivt samt konstruktivt sätt.
* Har god datavana.
* Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Arbetet kan vara både fysiskt och psykiskt krävande, vilket ställer krav på god hälsa. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ett utdrag ur belastningsregistret ska visas upp av den som erbjuds anställning hos oss. Detta kan du beställa från Polisens hemsida och det är registret "Kontrollera egna uppgifter" som ska visas upp.
För vissa tjänster krävs B-körkort och att du kan cykla.
Vi ser gärna att våra medarbetare speglar samhällets mångfald.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
