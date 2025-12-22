Sommarvikarier inom Funktionsstöd och Personlig assistans
2025-12-22
Drömmer du om en sommar där du kan kombinera ett meningsfullt jobb med sol, bad och fritid?
Välkommen till Askersunds kommun! Vi erbjuder sommarjobb inom vård och omsorg som ger dig chansen att utvecklas, knyta värdefulla erfarenheter och göra verklig skillnad - varje dag.
Höjdpunkter med jobbet:
* Upplev glädje, utmaningar och många fina möten
* Varierande arbetstider som ger utrymme för sommarens äventyr
* Trygga och schyssta villkor
* Möjlighet till fortsatt extrajobb i höst
Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, verksamhet för ensamkommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg.
Vi söker nu semestervikarier med ett genuint intresse för att arbeta med människor till våra verksamheter inom Funktionsstöd och Personlig assistans.
I alla våra verksamheter är din huvuduppgift att få andra att må bra. Det gör du genom sociala aktiviteter, att ge stöd i vardagssysslor samt vård och omsorg. Du får mycket uppskattning tillbaka, en känsla som får dig att må bra!
Gemensamma arbetsuppgifter:
* Ge personlig vård och omsorg utifrån individuella behov.
* Arbeta självständigt och ta ansvar i ditt uppdrag.
* Dokumentera i genomförandeplaner och verksamhetssystem.
* Samverka i team och med andra professioner.
* Arbeta personcentrerat och rehabiliterande.
* Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt ordination och delegering.
Gruppbostäder och Daglig verksamhet
Som vårdare/stödassistent/boendestödjare arbetar du med vuxna personer med funktionsnedsättning. Du stöttar till ökad självständighet utifrån genomförandeplaner. Personerna har i de flesta fall behov av personlig omvårdnad och många har svårt att kommunicera vilket gör att du behöver vara bekväm i att arbeta med kommunikationsstöd.
Socialpsykiatri Boendestöd
Som boendestödjare ger du stöd till personer med psykisk ohälsa i deras vardag, med fokus på struktur och självständighet. Arbetet sker oftast självständigt i omsorgstagarnas hem, med stöd av en arbetsgrupp som utgår från gemensam lokal.
Korttidsverksamhet
Korttidsverksamheten riktar sig till barn och ungdomar 021 år. Här bidrar du till en trygg och stimulerande miljö som ger möjlighet till rekreation, personlig utveckling och social gemenskap, samtidigt som insatsen fungerar som avlastning för vårdnadshavare.
Personlig assistans
Som personlig assistent är du ett nära stöd i vardagen. Arbetsuppgifterna varierar och kan innefatta personlig omvårdnad, hjälp vid måltider, medicinska insatser enligt delegering, hushållssysslor, inköp, fritidsaktiviteter, träning och kommunikation. Arbetet kräver personlig mognad, ansvarstagande och god samarbetsförmåga med omsorgstagaren, anhöriga och andra i nätverket runt individen. Ensamarbete kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, engagerad och har ett genuint intresse för människor.
Vi ser gärna att du:
* Är 18 år eller äldre.
* Har relevant utbildning och/eller erfarenhet av vård- och omsorgsarbete (meriterande men inte alltid ett krav).
* Är lyhörd och har ett gott bemötande gentemot brukare/omsorgstagare, närstående, kollegor, andra yrkesprofessioner och arbetsledning.
* Är ansvarstagande, flexibel och har en vilja att lära nytt.
* Behärskar svenska i tal och skrift, då svenska är det gemensamma arbetsspråket på arbetsplatsen. Många av dina arbetsuppgifter handlar om att kunna ta emot instruktioner och föra information vidare på ett korrekt och tydligt sätt. Du kommer att få samarbeta och kommunicera med människor med olika språkliga bakgrund och du förväntas bidra med din erfarenhet och din kompetens på ett positivt samt konstruktivt sätt.
* Har god datavana.
* Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
* Arbetet kan vara både fysiskt och psykiskt krävande, vilket ställer krav på god hälsa. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ett utdrag ur belastningsregistret ska visas upp av den som erbjuds anställning hos oss. Detta kan du beställa från Polisens hemsida och det är registret "Kontrollera egna uppgifter" som ska visas upp.
För vissa tjänster krävs B-körkort och att du kan cykla.
Vi ser gärna att våra medarbetare speglar samhällets mångfald.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
