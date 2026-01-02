Sommarvikarier i Luleå!

Alter Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå
2026-01-02


Sommarvikarier i Luleå!
Vi på Alter assistans söker engagerade och pålitliga sommarvikarier för sommaren 2026. Är du en person som gillar att arbeta med människor och vill ha ett meningsfullt sommarjobb? Då är detta något för dig!

Publiceringsdatum
2026-01-02

Om tjänsten
Arbetsplats: Fler platser runt Luleå
Arbetstid: Heltid/Deltid, juni-augusti

Vi söker dig som:
Är minst 18 år gammal
Har goda kommunikationsfärdigheter
Är flexibel och kan arbeta både självständigt och i team
Har tidigare erfarenhet inom personlig assistent (meriterande men ej ett krav)

Krav : Polis utdrag ( Beställ via kivra då går det fortare)

Ansökan: Skicka ditt CV och ett personligt brev till kristina@alterassistans.se
Märk din ansökan med "Sommarvikarie Luleå".
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: kristina@alterassistans.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarie Luleå".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alter Assistans AB (org.nr 559207-3000)
973 31  LULEÅ

Jobbnummer
9667578

