Sommarvikarier, helgpersonal och timvikarier inom hemtjänst
DreamCare Omsorg AB / Undersköterskejobb / Örebro Visa alla undersköterskejobb i Örebro
2026-01-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DreamCare Omsorg AB i Örebro
Vill du ha ett flexibelt och meningsfullt arbete i sommar? DreamCare Omsorg AB söker vikarier och timanställda till vår hemtjänstverksamhet!
Vi söker undersköterskor och vårdbiträden med erfarenhet inom vård och omsorg som vill arbeta under sommaren eller på helger och kvällar. För dig som söker flexibilitet erbjuder vi även möjligheten att själv styra ditt schema genom vår digitala tillgänglighetskalender.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Stöd i personlig omvårdnad och dagliga aktiviteter
Medicinhantering enligt delegering
Socialt stöd och aktivering
Hjälp vid måltider och hushållssysslor
Dokumentation enligt gällande riktlinjer
Vi erbjuder:
Sommarvikariat med rullande schema på heltid eller deltid
Dag, helg- och kvällsarbete enligt schema
Timvikariat med flexibla arbetstider genom vår digitala tillgänglighetskalender
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal genom Almega
Introduktion och tydliga rutiner för att säkerställa en trygg arbetsmiljö
Kompetensutveckling och vidareutbildning inom vård och omsorg
Förmåner såsom tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidragKvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, gärna inom hemtjänst
Utbildning som undersköterska är meriterande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Engagerad, ansvarsfull och serviceinriktad
Anställning och arbetstider:
Sommarvikariat: Heltid eller deltid under sommaren
Helgarbete: Enligt schema
Timvikariat: Flexibel schemaläggning via digital tillgänglighetskalender
Tillträde: Enligt överenskommelse
Observera att vi alltid begär utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal skrivs.
Vill du ha ett givande och flexibelt arbete där du gör skillnad? Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig.
Ansökan skickas till: hemtjanst@dreamcare.se
Observera: På grund av ett högt inflöde av ansökningar kommer vi endast att återkoppla till de sökande som går vidare i rekryteringsprocessen. Vi tackar för din förståelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: hemtjanst@dreamcare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar/helg/tim". Arbetsgivare DreamCare Omsorg AB
(org.nr 559288-2244)
Nastagatan 11E (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
