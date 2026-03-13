Sommarvikarier, butiksäljare MQ Marqet Värnamo
MQ MarQet AB / Butikssäljarjobb / Värnamo
2026-03-13
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
, Sölvesborg
, Göteborg
, Strömstad
eller i hela Sverige
Älskar du mode precis som vi? Är du en positiv och engagerad person som drivs av det personliga mötet?
Det är i butiken det händer! Som säljare på MQ Marqet arbetar du för att leverera den bästa upplevelsen för våra kunder. Hos oss kommer du få möjlighet att arbeta med mode, service och försäljning mot uppsatta försäljningsmål.
För oss är det viktigt att vi spelar i samma lag och vinner tillsammans. Därför vill vi att du är en teamplayer som är mån om dina kollegor och värderar samarbete högt. Du är modeintresserad, tävlingsinriktad och gör allt för att leverera en kundupplevelse i världsklass. Har du erfarenhet av försäljning sedan tidigare? Underbart, det ser vi som meriterande!
Är du nyfiken på hur det är att arbeta som butikssäljare hos oss? Besök oss gärna i butik och prata med någon av våra fantastiska medarbetare eller kontakta butikschef jenny.kask@mq.se
Vi söker medarbetare som kan arbeta från juni fram till augusti. Tjänsten är ett semestervikariat med varierande omfattning och längd. Arbetstiden är förlagd under vardagar, kvällar och helger.
Skicka din ansökan så snart som möjligt dock senast 17/4, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten/tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi hanterar inga ansökningar via mail utan hänvisar till ansökningsfunktionen.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare MQ MarQet AB
(org.nr 556693-4104), https://career.mq.se
Storgatsbacken 20B (visa karta
)
331 30 VÄRNAMO
MQ Marqet AB
9797000