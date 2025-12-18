Sommarvikarier - Hos oss skapar du värde varje dag
Lessebo kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Lessebo Visa alla undersköterskejobb i Lessebo
2025-12-18
, Emmaboda
, Tingsryd
, Växjö
, Nybro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lessebo kommun, Socialförvaltningen i Lessebo
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Sommarvikariat som gör skillnad hos oss skapar du värde varje dag inom Äldre omsorg och Funktionsstöd!
Sugen på ett sommarjobb där du både utvecklas och bidrar till något större? Vi erbjuder spännande sommarvikariat inom vård och omsorg perfekt för dig som vill få värdefull erfarenhet, lära dig nya saker och bli en del av ett härligt team.
Tillsammans formar vi framtiden
Hos oss får du möjligheten att göra positiv skillnad för kollegor, omsorgstagare och samhället. Vi arbetar varje dag för att ta vara på värdefulla resurser.
När vi växer, växer du med oss.
Sommarjobb inom vård & omsorg
Som undersköterska eller vårdbiträde hos oss är din uppgift att ge livskvalitet. Du ser varje individ, förstår deras behov och hjälper dem att behålla sina vanor och sitt levnadssätt.
Du blir en viktig del av ett engagerat team med undersköterskor/vårdbiträden, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut tillsammans skapar ni trygghet, omsorg och meningsfulla dagar för våra omsorgstagare.
Här får du värdefull kunskap inom omvårdnad, service och åldrande, och du gör verklig skillnad för andra människor.
Hos oss får du:
Ett meningsfullt och utvecklande sommarjobb
Stöd av engagerade kollegor och experter
En arbetsplats präglad av omtanke, innovation och gemenskap
Erfarenhet som stärker din framtida karriär oavsett riktning
Är du redo att göra skillnad i sommar?
Sök redan idag och bli en del av vårt team där vi tillsammans skapar en mer hållbar och omtänksam värld och där du får chansen att växa varje dag.Kvalifikationer
Meriterande
• Tidigare erfarenhet
• Körkort
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296307". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lessebo kommun
(org.nr 212000-0613) Arbetsplats
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef Skruv
Laila Jakobsen laila.jakobsen@lessebo.se 047812700 Jobbnummer
9651239