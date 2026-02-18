Sommarvikarie-undersköterska till Trygg hemgång
2026-02-18
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Välkommen till Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping! Hos oss gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Undersköterska
Trygg hemgång utredningshemtjänst & Intensiv hemrehabilitering
Vill du göra verklig skillnad i människors liv i sommar?
Vi söker engagerade undersköterskor som vill arbeta med Trygg hemgång utredningshemtjänst och Intensiv hemrehabilitering under sommaren.
Hos oss får du ett meningsfullt och självständigt arbete där du är en viktig del i att stötta personer att återfå sin självständighet i hemmet efter sjukhusvistelse eller sjukdom.
Utredningshemtjänst innebär ett individanpassat och tidsbegränsat stöd i hemmet efter utskrivning från sjukhus eller korttidsplats.
Intensiv hemrehabilitering fokuserar på att tillsammans med den enskilde träna upp funktioner och förmågor för att möjliggöra ett självständigt liv i hemmet.
Arbetet sker i nära samarbete med arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och övriga kollegor i ett nära team.Dina arbetsuppgifter
Ge individuellt anpassat stöd och omvårdnad i hemmet
Arbeta rehabiliterande och motiverande utifrån uppsatta mål
Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
Dokumentera enligt gällande rutiner
Samverka med teamet kring den enskildes utveckling
Vi arbetar över hela kommunen i kunds/patients egna hem.
Vi erbjuder:
Ett utvecklande och meningsfullt sommarjobb
Introduktion och stöd av erfarna kollegor
Möjlighet att göra skillnad för kunder
Ett engagerat och professionellt team
Tycker du att det här låter spännande ska du söka till oss.
Vi kommer att rekrytera fortlöpande under rekryteringsprocessen, så sök redan nu.
Det kan finnas möjlighet att fortsätta som timvikarie efter sommaren.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska och då kunna uppvisa bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen, alternativt ha tillskansat dig motsvarande kunskaper genom erfarenhet.
Du ska behärska svenska språket i tal och skrift obehindrat. Du ska kunna dokumentera i verksamhetens system på dator och i telefon dagligen.
Körkort för bil är ett krav då vi har kunder över hela kommunen och kör kommunens bilar i tjänsten. Du ska kunna cykla och gå i närområdet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver vara flexibel och känna dig trygg med att möta människor i utsatta situationer. Det är inga problem för dig att vistas själv hos kunder i deras hem, ibland under lite längre tid. Arbetstiderna är förlagda med olika pass mellan 7:00-22:00 vardagar och helger.
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom Vård och omsorgsförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget får inte vara äldre än ett år och kuvertet ska vara oöppnat.
Du beställer själv ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du ska arbeta med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa det här utdraget: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306925". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Agneta Öztomsuk agneta.oztomsuk@enkoping.se 0171- 62 59 44 Jobbnummer
