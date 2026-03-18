Sommarvikarie till Stora Rospiggen i Norrtälje
2026-03-18
Vi på Norlandia Äldreomsorg söker dig som är undersköterska/vårdbiträde och som vill jobba heltid/deltid under hela eller delar av sommaren på Stora Rospiggen äldreboende i Norrtälje. Vill du bli en del av vårt team i Generationshuset i sommar? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som undersköterska/vårdbiträde på Norlandia Äldreomsorg?
Som undersköterska/vårdbiträde är du en värdefull nyckelspelare som bidrar till att våra boende får en trygg och meningsfull tillvaro på ålderns höst. Vi utgår alltid från den boendes vilja och egna förmåga och ser till det friska. Som undersköterska/vårdbiträde ansvarar du för att utföra en värdig och god omsorg och omvårdnad utifrån den äldres individuella behov. Förekommande arbetsuppgifter kan till exempel vara hjälp med den dagliga omvårdnaden, medicingivning, dokumentation, stöttning vid aktiviteter, servering av måltider samt städ i boendens lägenhet. Du kommer få vara delaktig i allt från lärorika omvårdnadsmoment till trevliga aktiviteter med de boende. Ett väldigt spännande jobb helt enkelt!
Om Stora Rospiggen äldreboende
Norlandia Stora Rospiggen har 80 ljusa och moderna lägenheter i fyra plan, utrustade med stora anpassade badrum, pentry och specialanpassade sängar. Varje avdelning har kök, matsal/vardagsrum och uteplats. I våra gemensamhetsutrymmen umgås vi, intar måltider och genomför aktiviteter. På varje våning finns det rymliga balkonger för att enkelt ta en nypa luft och blicka ut över omgivningarna och innegården. Varje avdelning har även ett aktivitetsrum för skapande och trivsamma aktiviteter med våra boende. I vår utemiljö erbjuder vi utevistelse och utomhusaktiviteter. Vi delar fastigheten med förskolan Lilla Rospiggen, vilket ger våra boende och förskolans barn möjlighet till naturliga och värdefulla möten i vardagen.
För mer information om vårt äldreboende besök www.norlandia.se/storarospiggen
Hos oss kan du få din lön och lediga arbetspass direkt i mobilen
Som sommarvikarie hos oss får du tillgång till Cappy - en smart app som ger dig en överblick över din arbetstid och lön. I appen kan du till exempel se arbetad tid, intjänad lön, preliminär löneutbetalning, information om lediga arbetspass och hur mycket du kan tjäna på ett extrapass. Med Cappy finns även möjlighet att ta ut del av intjänad lön för extrapass/timpass direkt efter avslutat pass.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
Det är meriterande om du har undersköterskeutbildning (eller likvärdig utbildning) om minst 1350 poäng.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorgen.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god datorkunskap/datorvana och erfarenhet av dokumentation.
Övrig information
Anställningsform: Sommarvikariat
Omfattning: Heltid, deltid eller timanställning
Tillträde: Juni, juli och augusti 2026
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Vi undanber oss all kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
E-postadress: sandra.lagerljung@norlandia.com
