Sommarvikarie till Preanalys & Blodcentralen, Skövde
På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärdet som vi skapar för samhället i stort.
Är du nyfiken på laborativt arbete och vill ha ett meningsfullt sommarjobb? Nu söker vi dig som vill jobba hos oss på Unilabs i Skövde under sommaren 2026!
VAD
Som sommarvikarie kommer du att arbeta på preanalys eller blodcentralens tappningsenhet. Beroende på placering kommer följande arbetsuppgifter att ingå i rollen:
Preanalys
- Provhantering, exempelvis sortera, packa och analysera prover.
- Kapillär provtagning.
Blodcentralen
- Tappning av blodgivare.
- Hantering av blodprodukter.
- Komponentberedning.
I samband med att du skickar in din ansökan får du välja vilken placering du är mest intresserad av.
Anställningen är ett sommarvikariat på heltid. Kvällstjänstgöring kan komma att ingå.
VEM
På Unilabs väger inställning lika tungt som kompetens, vi lägger därför stor vikt vid din personlighet. Vi söker dig som är social och vill bidra till en god stämning bland patienter/blodgivare och medarbetare. Som person ger du våra kunder ett trevligt bemötande och är lyhörd inför deras behov. Du är servicemedveten och har en hög kvalitetskänsla i det arbete du utför. Vi prioriterar servicekänsla och initiativförmåga.
Hos oss bedrivs den dagliga verksamheten med korta beslutsvägar och stor laganda. Utmärkande drag i verksamheten är en tydlig ambition att alltid ha kunden i fokus och genomföra arbetet med en flexibel, målinriktad och prestigelös inställning.
Vi söker dig som:
- Är utbildad undersköterska eller sjuksköterska.
- Behärskar svenska i tal och skift.
- Har provtagningsvana.
- Kan jobba hela sommaren, perioden juni-augusti (vecka 25-33).
Lagarbete och gott arbetsklimat är viktigt för oss - välkommen att bli en del av vårt härliga gäng här i Skövde!
Urval och intervjuer kommer att hållas löpande.
För frågor om tjänsten, kontakta:
Driftchef Blodcentralen: Dina Osman, Dina.osman@unilabs.com
Driftchef Preanalys: Kristbjörg Sigurdardottir, Kristbjörg.sigurdardottir@unilabs.com
VAR
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Det är en verksamhet med full fart i en lugn omgivning med stor variation. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
