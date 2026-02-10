Sommarvikarie till Petras hemtjänst Hägersten och Södermalm
Nu söker vi på Petras hemtjänst sommarvikarier för våra enheter i Liljeholmen och på Södermalm.
Nu söker vi sommarvikarier under perioden juni till augusti.
Visstidsanställning heltid, deltid eller timanställning.
Om rollen
Din uppgift är att ge livskvalitet och göra skillnad. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver.
Arbetet består av att hjälpa personer i olika åldrar i deras egna hem med:
Personlig omvårdnad och hygien
Matlagning
Inköp
Städa och tvätta
I arbetsuppgifterna ingår även att utföra social dokumentation.
Din erfarenhet och kunskap
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med människor och kan se individens behov.
Du har ett självständigt och flexibelt arbetssätt och tycker om att dela med dig av dina erfarenheter till andra.
Du är ansvarsfull, ödmjuk och har lätt för att arbeta självständigt och samtidigt ha ett gott samarbete med kollegor, kunder och anhöriga.
Om Petras hemtjänst
Tydliga arbetssätt och rutiner som förenklar ditt jobb ute hos kund.
Vi har närvarande chefer - så att våra medarbetare får den stöttning de behöver.
Petras hemtjänst är en trygg arbetsgivare med kollektivavtal, tjänstepension och tillhörande försäkringar.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av omsorgsarbete, på äldreboende eller i en annan hemtjänst.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation och lokalkännedom är också meriterande.
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.
Skicka din ansökan och bifoga ett CV till jobb@petrashemtjanst.se
Vi kallar till intervjuer löpande.
Vi önskar inte bli kontaktade av rekryterare eller bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@petrashemtjanst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Petras Hemtjänst AB
(org.nr 556824-0146)
Katrinebergsbacken 35b (visa karta
)
117 61 STOCKHOLM Jobbnummer
9733589