Sommarvikarie till personlig assistans
Håbo Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Håbo Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Håbo
2026-02-09
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Håbo Kommun i Håbo
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Enköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Inom vår verksamhet arbetar vi med personlig assistans enligt LSS, där målet är att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet för våra brukare.
Arbetet sker i brukarens vardagsmiljö och bygger på respekt, delaktighet och individens behov.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete och gott bemötande är viktigt. Du får introduktion och stöd i arbetet för att känna dig trygg i din roll.
Tjänsten passar dig som vill ha ett meningsfullt och omväxlande sommarjobb där du gör skillnad varje dag.
Rekrytering kommer att ske löpande under ansökningstiden, det finns stora möjligheter att påbörja introduktion och anställning under våren.
Vänligen ange i din ansökan vilka veckor du är tillgänglig för arbete under sommaren.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Arbetet som sommarvikarie inom personlig assistans innebär att du ser till att brukaren får de stödinsatser och den hjälp som de har rätt till genom beviljade beslut. Våra brukare behöver stöd i olika omfattning för att vardagen ska fungera på ett tryggt och bra sätt.
I arbetsuppgifterna ingår att utföra stöd- och omvårdnadsinsatser utifrån genomförandeplaner. Du kan även komma att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt ansvara för dokumentation i det dagliga arbetet.
Det är viktigt att ge brukaren individuellt anpassad omsorg, skapa struktur och samtidigt uppmuntra och stödja dem i att utveckla sina personliga intressen. Arbetet utgår från Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Tjänsten är fysiskt krävande och innehåller flera praktiska arbetsmoment.
Arbetstiderna varierar och kan omfatta dag, kväll, helg, natt samt jourpass eller dygnspass.Kvalifikationer
Vi söker dig som har fyllt 18 år. Det är meriterande om du har undersköterskeutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig, alternativt tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift, eftersom dokumentation är en viktig del av arbetet.
Som person är du flexibel, lyhörd och noggrann. Du har ett serviceinriktat och lösningsfokuserat arbetssätt samt ett gott bemötande. Du samarbetar bra med både kollegor, chef och andra yrkesgrupper, och du kan arbeta både självständigt och i team.
Under arbetspasset ansvarar du för att brukaren får en säker och trygg omvårdnad.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för att arbeta med människor och ge god omsorg
Är ansvarstagande, lyhörd och har ett gott bemötande
Är flexibel och kan anpassa dig efter brukarens behov
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor
Är noggrann och trygg med att följa rutiner och dokumentation
Vill bidra till en säker och trygg vardag för brukaren
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/27". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241) Arbetsplats
Avdelningen för hemtjänst och pers assistans Kontakt
Johanna Henricsson 0171468488 Jobbnummer
9730217