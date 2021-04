Sommarvikarie till Personlig assistans - Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mariestad

Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mariestad2021-04-05Att arbeta i Mariestads kommun är att göra skillnad tillsammans med andra och att utvecklas individuellt. Här behövs och uppskattas alla för det de gör både av invånare och av arbetsgivare. Varje anställd i Mariestads kommun är en avgörande del i det viktiga arbetet med att ge service och omsorg till invånarna. Mariestads kommun fokuserar på hälsa, utveckling och delaktighet för sina anställda och ser möjligheterna hos varje person. Tillsammans skapar vi grunden för en god stad och utvecklar samhället till det vi vill att det ska vara.I Sjöstaden Mariestad arbetar 2 500 kommunanställda från 170 yrkesgrupper inom 120 verksamhetsområden med några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel på det som vi satsar på.Sektor stöd och omsorg är en av fyra sektorer i Mariestads kommun. I sektorn ingår avdelningarna vård och omsorg, bistånd, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad.Sektor stöd och omsorg är en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på de resurser och den förmåga som finns hos varje människa. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till de personer vi möter är starka ledord för kvalitet inom socialt arbete i Mariestads kommun.2021-04-05Vi söker sommarvikarier såväl som timvikarier till en av våra brukare inom personlig assistans!Personen som du kommer att arbeta tillsammans med upplevs tycka om att vara ute på promenader med personalen, sitta i solen och njuta av det fina vädret såväl som att se på Bois matcher på tv eller i publiken. Din huvuduppgift är att stödja och bistå brukaren i hens dagliga livsföring. Arbetet innefattar allt ifrån omvårdnad, intimhygien, förflyttningar, hushållssysslor, sondmatning samt fritidsaktiviteter. Som personlig assistent är du brukarens förlängda arm i vardagen varför det är viktigt att du är lyhörd och uppmärksam för brukarens behov.Arbetet innebär dygnspass där du som personlig assistent arbetar mellan kl. 08:00-09:00 nästkommande dag. Mellan 22:00-07:00 har du jourtjänstgöring. Schemat innefattar arbete varannan helg.Arbetet som personlig assistent ställer höga krav på självständighet och ansvarstagande då du arbetar ensam tillsammans med brukaren under dygnet. Som person är du lyhörd och duktig på att läsa av andra människor för att kunna bistå brukaren på bästa sätt.För att trivas i din roll tror vi att det är en fördel om du uppskattar att det finns en tydlig ram att förhålla sig till när det kommer till arbetsuppgifter, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa innehållet efter dagsformen hos den du arbetar tillsammans med. Du har även en stor social kompetens.Slutförd eller pågående gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet är önskvärt. Erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet är meriterande.ÖVRIGTMariestads kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mariestads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länk i annonsen, inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Sommarvikariat Schema. Sommarjobb / Säsongsanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande. . Sommarvikariat och/eller timanställning vid behov.TimlönSista dag att ansöka är 2021-04-30Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg5671530