Sommarvikarie till Nytida Sorbus i Skene
2026-01-15
Nu söker vi på Nytida Sorbus sommarvikarier för våra medarbetare i omsorgsarbetet både på natten och dagen samt personal till köket.
Kul att du hittade hit! Vi tror att du tycker om att möta människor och att du är intresserad av att förstå vad som ligger bakom olika beteenden. Du brukar förmodligen hitta nya sätt att lösa en situation. Det löser sig oftast för du är trygg i dig själv, nyfiken, lyhörd, och närvarande. Om det här stämmer in på dig kanske du vill jobba med oss i sommar?
Om Nytida Sorbus Nytida Sorbus är ett vårdboende som vänder sig till personer med Huntingtons sjukdom och yngre personer med olika former av demenssjukdomar. Vi har specialistkompetens inom området och vill ge den bästa omsorgen och omvårdnaden för vår målgrupp. Genom tydliga individuella genomförandeplaner och med lyhördhet för den boende och de anhörigas önskningar, skapar vi tillsammans en meningsfull vardag. Vi tror på delaktighet, tydliga rutiner och ett respektfullt förhållningssätt med fokus på personen med sjukdom.
Boendet som är byggt 2022 har 12 lägenheter där utemiljön släpps in genom generösa fönsterpartier för att få en ljus och trivsam inomhusmiljö. Lägenheterna består av sovrum/allrum, badrum med tvättmaskin, litet trinettkök och egen utgång till altan eller balkong.
Vi ligger i en naturskön miljö i kanten av ett befintligt villaområde och gränsande till naturen i Skene. Tillgängligheten är god med närhet till busshållplats. Gäst parkering finns för de som kommer med bil.
På Nytida Sorbus finns 25 medarbetare undersköterskor och boendestödjare som arbetar dag, kväll och natt, utöver detta har vi sjuksköterskor tillgängliga dygnet runt, tillgång till arbetsterapeuter och sjukgymnaster vid behov och planerade besök. Verksamhetschef, gruppledare och kökspersonal finns dagtid
Till dig från oss...
Introduktion
Förmånsportal med rabatter
Vi har kollektivavtal samt tillhörande försäkringar.
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende
Du får även...
genuina möten och erfarenheter som rustar dig för framtiden, oavsett var den är.
möjlighet att visa vem du är. Ofta är sommarjobbet en ingång till en tillsvidareanställning hos oss efter din utbildning/examen.
en arbetslivserfarenhet som gör stor skillnad på ditt CV. Att ha jobbat med människor som behöver stöd, visar dina kommande arbetsgivare att du har erfarenhet av att möta många olika personer utifrån deras behov. Det behövs i alla branscher.
Din erfarenhet och kunskap Vi tror att du som söker till oss:
• lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg och tycker mycket om att möta människor i olika situationer. - är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar. - trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.
Omvårdnadspersonal:
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska och har arbetat några år inom vård och omsorg. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är också meriterande. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Kökspersonal:
Vi ser gärna att du har utbildning inom kost samt erfarenhet att storkök eller annan form av tillagningskök. Vi lägger stor vikt på matlagningen då våra boende har olika behov av konstistensanpassning samt närings anpassad mat.
Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Efter överenskommelse men senast i juni 2026 Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behöver uppvisas inför en eventuell anställning Vid frågor, kontakta verksamhetschef:katharina.aspelin@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Nytida så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv. nytida.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Näsetvägen 9 (visa karta
)
441 60 ALINGSÅS Arbetsplats
