Sommarvikarie till Myrorna i Halmstad
2026-05-05
Brinner du för kundservice och försäljning och vill arbeta i en organisation som gör skillnad för både människor och miljö? Myrorna söker nu extrapersonal till vår butik i Halmstad.
Som butikssäljare på Myrorna blir din huvuduppgift att finnas tillgänglig för kunderna, lyssna på deras behov och se till att butiken inspirerar till köp. Arbetsuppgifterna innebär bland annat kundservice, kassatjänstgöring, skyltning, exponering, lagerarbete, uppackning av varor, varumottagning och städning.
Är du den vi söker?
För att lyckas i rollen tror vi att du erfarenhet inom kundservice och försäljning och vi ser gärna att du har arbetat med det visuella uttrycket i butik, för att med hjälp av exponering säkerställa en inspirerande butiksmiljö som skapar köplust. Vi ser även gärna att du har tidigare kassavana. Som person är du öppen och nyfiken på att lära dig nya saker och utvecklas i din roll. Du har en stor social kompetens och förmågan att skapa ett bra och tillitsfullt samarbete med dina kollegor.
Då förutsättningarna i butiken kan ändras från en dag till en annan är det viktigt att du trivs i en föränderlig miljö. Du är strukturerad, självständig, serviceinriktad, flexibel, tycker om att arbeta i ett högt tempo samt klarar av ett ibland fysiskt krävande arbete. Såklart har du ett intresse för mode och inredning och vi bedömer att du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift.
Vad vi kan erbjuda dig
Som medarbetare på Myrorna bidrar du till en stor meningsfullhet på flera sätt! Vi arbetar för att stärka den cirkulära ekonomin genom återanvändning, vi stöttar människor på resan till att få ett jobb genom arbetspraktik hos oss och överskottet från vår verksamhet går till olika sociala aktiviteter som Frälsningsarmén arbetar med. Det är aktiviteter till hjälp för de mest behövande i samhället och kan till exempel vara matkassar, kollon och julklappar till barn och skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor.
Du får också möjlighet till ett varierande och utvecklande arbete i butikssäljarrollen på Myrorna, här arbetar du med ett unikt sortiment och en bred kundgrupp där ingen dag är den andre lik. Myrorna är anslutna till kollektivavtal och för butikssäljare tillämpas detaljhandelsavtalet. Du erbjuds också personalrabatt på alla Myrornas fysiska butiker.
Butiken består av 4 säljare, i butiken har vi också ett antal praktikanter. Tjänsten är extraarbete för att täcka upp för ordinarie personal vid behov. Det ingår också en del planerade pass under semesterperiod. Information om tjänsten lämnas av butikschef Jeanette.adel@myrorna.se
Vi begär in registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
Myrorna är Sveriges mest välkända butikskedja som säljer second hand med butiker över hela landet. Vi är störst när det gäller att samla in kläder och prylar som kan återanvändas. Verksamheten fungerar som vilken butikskedja som helst. Med budget, krav på försäljning och ekonomiskt överskott. Ändå skiljer vi oss från andra eftersom vårt ekonomiska överskott från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Vårt uppdrag består också av att bidra till en hållbar samhällsförändring genom att få fler svenskar att återanvända. Men också genom att få fler människor som står långt från arbetsmarknaden att komma lite närmare genom arbetspraktik hos oss. De tre uppdragen är centrala för allt vi gör - från hur vi samlar in till hur vi säljer.
Vi är en betydelsefull samhällsaktör som verkar för en hållbar värld sedan 130 år tillbaka.
Läs mer på myrorna.se.
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frälsningsarmén
302 95 HALMSTAD Arbetsplats
Myrorna Jobbnummer
9892070