Sommarvikarie till musselkontrollen i Bohuslän
2026-02-24
Livsmedelsverket söker nu en sommarvikarie som vill jobba med musselkontrollen på härliga västkusten. Du kommer åka på provtagningar, göra riskbedömningar utifrån provresultaten och kommunicera detta till berörda företagare. Arbetet är på deltid med start i mitten eller slutet av maj. Du som söker är marinbiolog; examinerad eller studerande. Låter det spännande? Sök redan idag!
Team gränskontroll
Du kommer att tillhöra team gränskontroll som främst arbetar med importkontroll av livsmedel från länder utanför EU. Du blir del av team gränskontroll som består av ca 25 medarbetare fördelade på våra gränskontrollstationer i Göteborgs hamn, Norviks hamn, Helsingborgs hamn, Södertälje hamn, Gävle hamn samt Arlanda flygplats. Det är 2 personer inom teamet som arbetar med musselkontroll. Musselkontrollen innebär att för konsumenters säkerhet öppna och stänga produktionsområden efter risk för höga halter av toxiner och bakterier/virus.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innebär allt ifrån att inledningsvis hämta musselprover till att sedan kommunicera provresultaten. Under en arbetsvecka kommer du att hämta och preparera musselprover och skicka för analys till laboratorier. Du tar emot provresultat, gör en riskbedömning och kommunicerar resultat till berörda företagare. Du gör även administrativa uppgifter som till exempel diarieföring. Arbetet är flexibelt, utifrån vissa ramar, och självständigt. Du har kontakt och samarbetar med odlare och upptagare. Din placering blir Uddevalla och resor med bil ingår till olika företag inom regionen.Kvalifikationer
Du är marinbiolog alternativt har annan utbildning vi bedömer likvärdig. Antingen är du examinerad eller studerande, studerar du ska du ha avklarat år två på utbildningen. Det är meriterande om du gjort examensarbete, fördjupningsarbete eller liknande på ämnet musslor. B-körkort är krav då tjänsten innebär resor. Du har goda kunskaper i svenska och kan förstå och göra dig förstådd på engelska.
Som person är du självständig, flexibel och analytiskt lagd. Du har förmåga att självständigt styra ditt arbete samtidigt som du också trivs i mötet med andra. Du kan anpassa dig efter förändrade förutsättningar men trivs också med att följa givna rutiner och instruktioner i ditt arbete. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Annika Sundström. Representant för Saco-S är Åsa Eneroth och för ST Ronny Holmqvist. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista dag att ansöka är 2026-03-17. Ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/lediga jobb, märk ansökan med diarienummer 2026/01029.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, ca 8 veckor under sommaren
Omfattning: Deltid ca 40-60%, arbetet är i huvudsak förlagt till måndagar, onsdagar och torsdagar
Tillträde: Slutet av maj, enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelningen för livsmedelskontroll/team gränskontroll
Placeringsort: Uddevalla
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om Livsmedelsverket
Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt, och en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris. Våra verktyg är kunskap, råd, regler och kontroll. Totalt är vi cirka 700 medarbetare, varav drygt 390 i Uppsala och ytterligare ca 300 som arbetar med livsmedelskontrollen ute i landet.
