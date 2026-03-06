Sommarvikarie till LSS-boende på Gotland
Adelagruppen AB / Vårdarjobb / Gotland Visa alla vårdarjobb i Gotland
2026-03-06
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adelagruppen AB i Gotland
, Tyresö
, Stockholm
, Värmdö
, Solna
eller i hela Sverige
Är du en driven, engagerad, trygg och förtroendeskapande person? Vill du stödja och uppmuntra andra att ta ansvar, växa som individ, göra sig hörd och synliggöra sina styrkor? Då är du kanske den personen som våra boende på Storgatans gruppbostad vill ska ge dem stöd i sin vardag.
Vi på Adela LSS söker boendestödjare för tillsvidare anställningar till nystartad gruppbostad i Slite på Gotland. Tjänsterna är på deltid med varierande tjänstgöringsgrader från 70%.
De som kommer att bor här är personer med utvecklingsstörning och/- eller autismspektrumtillstånd samt med andra sjukdomar som epilepsi. De har behov av tydliga rutiner, struktur och ett pedagogiskt bemötande. Vi jobbar efter metodstöd och använder oss av ett lågaffektivt arbetssätt. Till verksamheten kommer det att finns en arbetsledare och en chef.
Arbetet innefattar stöd och service till de personer som bor på gruppbostaden så att de kan leva ett liv som andra. Det innebär att du stödjer en person med sin personliga hygien, upprättar och följer en daglig tydlig struktur, håller kontakt med hälso- sjukvården -psykiatrin och folktandvården, ger medicin, tolkar behov och önskemål, stöttar i inköp, deltar i olika fritidsaktiviteter och stötta i sociala kontakterna. I arbetet ingår även sedvanliga hushålls uppgifter och dokumentation. Det ingår även att vara kontaktansvarig för en eller flera boende. Du jobbar på schema med varierande arbetstider som morgon, dag, kväll, sovande jour och varannan helg samt röda dagar.Publiceringsdatum2026-03-06Profil
Vi söker dig som kan sätta dig in i personer med utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånds livssituation. Du ska ha erfarenhet av likande arbete och helst inom LSS-gruppbostad, du ska även ha en utbildning inom området som undersköterska, barnskötare, fritidspedagog eller likvärdigt. Meriterande om du har kurser och fortsättningsutbildning inom funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, OCD, epilepsi och lågaffektivt bemötande. Ett krav är att du kan dokumentera och hanterar svenska språket bra i både tal och skrift.
För oss är det viktigt att du förutom att du har förståelse och kunskap kring utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd har en god samarbetsförmåga, är nyfiken och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Störst vikt läggs på personlig lämplighet.
Vi erbjuder
En trivsam arbetsplats med god arbetsmiljö och möjlighet att och utvecklas både på arbetsplatsen och inom företaget.
Vi har kollektivavtal och friskvårds bidrag.Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse.
Inför en intervju kommer vi vilja se ett utdrag från polisens belastningsregister.
Innan erbjudande om anställning kommer vi att be om samtycke till vi gör en bakgrunds kontroll.
Ansökan behöver du alltid göra via länken in annonsen men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta vår arbetsledare Emma Fred, Mail: emma.fred@adelagruppen.se
eller Verksamhetschef Jessica Adams Corell, Mail jessica.adams-corell@adelagruppen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7271813-1879371". Arbetsgivare Adelagruppen AB
(org.nr 559012-1876), https://adelagruppen-1680154387.teamtailor.com
Allégatan (visa karta
)
621 51 VISBY Arbetsplats
Adelagruppen Jobbnummer
9782750