Sommarvikarie till kansliet, administrativ tjänst
Bollerups Lantbruksinstitut / Administratörsjobb / Tomelilla Visa alla administratörsjobb i Tomelilla
2026-03-10
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bollerups Lantbruksinstitut i Tomelilla
Bollerup söker en sommarvikarie till kansliet.
Vi söker en driven och självständig person, gärna studerande, med vana att arbeta med Microsoft Office och erfarenhet av affärssystem är meriterande.
Arbetsuppgifterna består av receptionsarbete som att besvara telefonsamtal, postöppning och administrativa uppgifter. I administrativa arbetsuppgifterna ingår att hantera leverantörsfakturor och registrera inbetalningar och utbetalningar i verksamhetens affärssystem.
Lön enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan till: hr@bollerup.se
senast den 01 april 2026.
Vi behöver ett CV och ett personligt brev. Rekrytering kommer att ske löpande.
Märk ansökan "Sommar 2026" och skriv att du vill vikariera på kansliet.
För mer information eller frågor kontakta:
Ekonomichef Johan Hortevall tel: 0417-18 503, e-post: johan.hortevall@bollerup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: hr@bollerup.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bollerups Lantbruksinst
, http://www.bollerup.se
Bollerup (visa karta
)
273 94 TOMELILLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bollerups Lantbruksinstitut Kontakt
Ekonomichef
Johan Hortevall johan.hortevall@bollerup.se Jobbnummer
9787664