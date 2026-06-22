Sommarvikarie till hemtjänsten - fasta schematider!
Upplands-Bro kommun / Undersköterskejobb / Upplands-Bro Visa alla undersköterskejobb i Upplands-Bro
2026-06-22
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I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du ha ett arbete där du verkligen gör nytta? Vi söker sommarvikarier till hemtjänsten i Upplands-Bro som kan arbeta på schema under sommaren.
Om rollen:
Som vikarie ersätter du ordinarie personal under semesterveckorna 28-33 (6/7-16/8). Du blir anställd som vikarie med en tidsbegränsad anställning och bokas på ett schema i vårt system TimeCarePool. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och är förlagd varannan helg. Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Stödja omsorgstagare till en meningsfull vardag och god livskvalitet.
Hjälpa till med personlig hygien så som toalettbesök, byte av inkontinensskydd och duschning. Samt handling, måltider, promenader och ledsagning.
Vara ett viktigt ansikte utåt för hemtjänsten – perfekt för dig som i framtiden vill söka en mer långvarig tjänst som undersköterska.
Vi söker dig som:
Vill gå på ett arbetsschema med ca 40 timmar per vecka, under v.28-33.
Är utbildad undersköterska eller har erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst.
Kan cykla- det är ett krav.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta.
Tycker om att ge service och trivs med att arbeta med äldre människor.
Hos oss får du en timlön baserad på vilken utbildning och erfarenhet du har. Timlönen kan variera mellan 145-175 kr.
Om rekryteringsprocessen:
Urval och inbjudan till intervju sker löpande. Om du går vidare till nästa steg kommer du bli inbjuden till en gruppintervju. Om du blir erbjuden anställning kommer vi att begära in ett aktuellt och giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.
Vill du bli en del av vårt team? Ansök redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro Kommun
(org.nr 212000-0100), https://upplands-bro.varbi.com
Furuhällsplan 1 (visa karta
)
196 40 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
Vikariefunktionen Kontakt
Sabina Forsberg Karén vikariefunktionen@upplands-bro.se 08-51837744 Jobbnummer
9972228