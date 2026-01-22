Sommarvikarie till Förvaltningsservice
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen som arbetar för att erbjuda invånarna i Gnesta kommun en god och tillgänglig service utifrån individens egna behov. Vi ansvarar för kommunens omsorg för individ och familj, äldre, personer med funktionsnedsättning, den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.
Förvaltningsservice består av ett mindre team som hjälper till och ansvarar för många olika saker inom socialförvaltningens verksamheter. Bland annat service till kommunens alla bilar, ansvar för nyckelsystem, taggar, personlarm, GPS-larm, mobiler inom hemtjänsten och övriga verksamheter inom omsorgen, trygghetslarm, lås till hemtjänst och vaktmästeri-uppdrag på våra boenden och i våra kontorslokaler. Förvaltningsservice har också hand om förrådet för smittskydd där vi bland annat förvarar handskar, munskydd och handsprit.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer främst vara att montera lås och larm till hemtjänstens brukare, service till förvaltningens bilar och cyklar samt vaktmästeri-uppdrag på våra boenden och i våra kontorslokaler.
I förvaltningsservice uppdrag ingår även sk Fixartjänst.Kvalifikationer
Vi vill att du som söker:
* Är allmänt händig, vill jobba praktiskt och har ett intresse för montering.
* Har erfarenhet från arbete i bilverkstad
* Är trevlig och serviceinriktad samtidigt som du är strukturerad och noggrann.
* Är självgående men även har en god samarbetsförmåga.
* Har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
* Har B-körkort.
Erfarenhet inom liknande yrke är meriterande.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
