Sommarvikarie till Bo Tryggt Hemma 2026!
Hörby kommun / Undersköterskejobb / Hörby Visa alla undersköterskejobb i Hörby
2026-01-15
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.

Vi söker dig som vill förgylla sommaren för våra brukare. Vi arbetar på ett mobilt och digitalt arbetssätt.
Vi söker dig som vill förgylla sommaren för våra brukare. Vi arbetar på ett mobilt och digitalt arbetssätt.
Som omsorgsbiträde /undersköterska är du brukarens förlängda arm och hjälper och stöttar med det personen inte längre klarar av på egen hand i sin vardag. Jobbet är utvecklande och låter dig ta mycket ansvar. Som person är det viktigt att du kan ge av dig själv och arbeta både i team och självständigt. Arbetstiderna är förlagda dygnets alla timmar.
Som sommarvikarie hos oss får du erfarenheter för livet, skapar värdefulla relationer och får möta människor med vitt skilda livshistorier.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är 18 år eller äldre.
* Har ett stort intresse av att arbeta med människor i team med brukaren i fokus.
* Har utbildning eller erfarenheter av tidigare omvårdnadsarbete är meriterande.
* Är trygg i dig själv, nyfiken och ansvarstagande.
* Är flexibel och har en positiv inställning till jobbet inom äldreomsorgen.
* Kan utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.
* Kan tala och skriva svenska språket.
För att du ska vara redo för ditt arbete får du introduktion hos oss. Hos oss finns alltid en chef, koordinator eller kollegor som hjälper dig.
Rekrytering sker löpande.
Ett utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras in innan erbjudande om anställning kan ges.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi skicka in din ansökan digitalt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
