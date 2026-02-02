Sommarvikarie till äldreomsorgen i Bålsta!
2026-02-02
Äldreomsorgen söker vikarier till sommaren 2026.
Vårdbiträden och Undersköterskor!
Vi söker dig som vill arbeta i hemtjänsten eller på äldreboende.
Du som arbetar hos oss får ett utvecklande och varierande arbete där du direkt bidrar med din insats för de äldres bästa.
Vi erbjuder dig betald introduktionsutbildning i teoretiska och praktiska moment, därefter får du betald introduktion på den arbetsplats du skall arbeta på.
Du har en utsedd handledare som tar emot dig och följer dig under din introduktion på arbetsplatsen.
Trivs vi med varandra finns goda möjligheter att fortsätta arbeta som vikarie efter semesterperiodens slut.
Kärnhusets hemtjänst och nattpatrull.
Arbetsuppgifterna utförs i personens hem som sträcker sig över hela kommunen. Hemtjänst kan utföras dygnet runt om behovet finns. Du arbetar och är schemalagd inom en av tre hemtjänstgrupper och förflyttar dig till fots, med cykel, elcykel eller bil beroende på var i Håbo kommun dina besök finns. Du använder arbetsplatsens fordon och har en gemensam arbetsplats där du börjar och slutar dagen samt har din rast tillsammans med dina kollegor.
Solängen, Dalängen, Pomona och Parkgårdens äldreboende.
På våra äldreboenden finns det både somatiska enheter och enheter för personer med demenssjukdom.
Korttidsboende Plommonvägen.
På korttidsboendet vistas personer med olika behov av stöd och hjälp under kortare perioder.
På äldreboende och korttidsboende finns personal dygnet runt för de personer som bor eller vistas där. Du arbetar och är schemalagd på det korttidsboende eller äldreboende som är din arbetsplats under ditt vikariat.
Du arbetar med alla olika förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen som är både omvårdnad och serviceinriktade.
Ex på arbetsuppgifter är personlig omvårdnad, måltider, social samvaro, aktiviteter, inköp, ledsagning, delegerade hälsosjukvårdsuppgifter, social dokumentation, mm.Kvalifikationer
Omvårdnadsprogrammet eller motsvarande är meriterande men inget krav.
Körkort är meriterande för arbete inom vissa enheter i hemtjänsten.
Du hanterar svenska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Du behöver vara lyhörd, hjälpsam och flexibel.
Du skall ha lätt för och tycka om att skapa kontakt med andra personer.
Du tycker om att samarbeta och är lösningsfokuserad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har hjärtat på rätt ställe och förstår vikten av att ge det som skapar ett mervärde och guldkant på tillvaron för våra brukare.
Du har gärna erfarenhet av arbete inom vård och omsorg eller socialt arbete men det är inget krav.
Rekrytering kommer att ske löpande under ansökningstiden, det finns stora möjligheter att påbörja introduktion och anställning under våren.
En del i intervjuprocessen är att du kommer att göra ett ordförståelse- och språktest.
Om du går vidare och är aktuell för anställning behöver du lämna in ett utdrag från belastningsregistret.
Håbo kommun är finskt förvaltningsområde varpå finska språket är meriterande.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Fast lön, individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Detta är ett deltidsjobb.
Vård- och omsorgsförvaltningen, Avdelningen för äldreomsorg
