Sommarvikarie som Stödassistent/Arbetshandledare till daglig verksamhet
Upplands-Bro kommun / Vårdarjobb / Upplands-Bro
2026-03-11
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Söker du ett meningsfullt jobb som stödassistent inom daglig verksamhet?
Nu har du chansen att vara med och arbeta i våra engagerade team inom daglig verksamhet.
Du kommer ha möjlighet att göra skillnad i vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism.
Vi söker nu sommarvikarier.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att ge deltagarna stöd på deras dagliga verksamhet i aktiviteter som är arbetsinriktade och med fokus på alternativt kompletterande kommunikation. Du arbetar utifrån en tydlig struktur och förutsägbarhet i vardagen genom kända rutiner och förhållningssätt. Tillsammans med dina kollegor anpassar du aktiviteter åt deltagare på verksamheten. Med rätt bemötande stärker och underlättar du för deltagaren att aktivt kunna delta.
Vi söker dig som:
- Har utbildning i pedagogik eller en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Har god kännedom om LSS.
- Har erfarenhet av att arbeta inom daglig verksamhet eller gruppbostad.
- Har kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, samt har kunskap om stöd vid kognitiva svårigheter.
- Har kunskap om olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation samt olika kommunikationshjälpmedel och är van att att använda tydliggörande pedagogik .
Vi erbjuder
Vi erbjuder

Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta.

Om tjänsten
Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 10 april 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter värdigt åldrande, där individens behov sätts främst. Äldreomsorgen handlar om att ge möjlighet till självständighet och valfrihet i boende och vård. Vi sätter höga krav på kvalitet och kontinuerlig uppföljning för att säkerställa en äldrevänlig och värdig miljö.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.

Ersättning
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/73". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100)

Arbetsplats
Socialkontoret , Socialavdelningen, Daglig verksamhet Kontakt
Anneli Wising 08-58169000 Jobbnummer
9789956