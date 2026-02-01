Sommarvikarie som sjukvårdsbiträde
2026-02-01
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Sommarjobba på SÄS och få erfarenheter som gör skillnad - både för dig och för våra patienter.
Om vår lediga tjänst
Vi söker nu sjukvårdsbiträden till SÄS i sommar. På sjukhuset sker vården dygnet runt, vilket innebär att du kan komma att arbeta dag, kväll, natt och helg. SÄS sommarperiod sträcker sig mellan v.23-v.35 och för att vi på bästa vis ska kunna planera och genomföra våra sommarvikariat värdesätter vi att du kan jobba åtta sammanhängande veckor under denna tidsperiod.
Som sjukvårdsbiträde kommer du att arbeta med basal omvårdnad med fokus på att stödja patienten i att bibehålla och förbättra sina funktioner. Du kommer bland annat att stödja patienten vid måltider, personlig hygien och förflyttning. I dina arbetsuppgifter ingår också att hålla ordning i kök och förråd, utföra viss lokalvård samt extra vak.
Inom samtliga verksamheter hos oss arbetar du som sjukvårdsbiträde i team tillsammans med andra yrkesgrupper och arbetsuppgifterna kan se olika ut beroende på var i vår verksamhet du har din placering.
Till sommaren 2026 har vi behov av sjukvårdsbiträden som vikarier till våra verksamheter. Läs mer om våra verksamheter här: Organisation - Södra Älvsborgs Sjukhus (vgregion.se)
Som ny hos oss erbjuder vi dig
Introduktion där du får handledning i det dagliga arbetet
Ett gott arbetsklimat
Möjligheten att få arbeta inom specialistsjukvård på ett lagom stort sjukhus
Ett varierande arbete som präglas av samarbeteProfil
Vi söker dig som uppfyller minst ett av nedan krav för tjänsten:
Vårdbiträdesutbildning (800 poäng enligt VO-College)
Undersköterskestuderande (godkänd i ämnen motsvarande vårdbiträdesutbildning på 800 poäng enligt VO-College på följande kurser: anatomi och fysiologi, funktionsförmåga och funktionsnedsättning, gerontologi och geriatrik, hälso- och sjukvård, omvårdnad, psykiatri, psykologi, social omsorg, svenska)
Sjuksköterskestuderande (godkänd i termin 2 alternativt blir klar på termin 2 senast i juni 2026)
Läkarstuderande (godkänd i termin 1 alternativt blir klar på termin 1 senast i juni 2026)
Arbetslivserfarenhet inom vård är meriterande. Det är meriterande om du kan arbeta åtta sammanhängande veckor under vår sommarperiod, gärna v.25-v.32.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förväntar oss att du är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga då arbetet innebär både att arbeta i grupp och självständigt. Vi värdesätter ett fint bemötande mot patienter och anhöriga.
För att vi ska kunna erbjuda våra patienter god och säker vård är det viktigt att våra medarbetare har goda språkkunskaper och god förmåga att kommunicera på svenska.
Dina kontaktuppgifter
Det är viktigt att dina kontaktuppgifter som du anger i rekryteringssystemet Varbi stämmer då det är via dessa som du kommer bli kontaktad. Övrig information
För anställning inom akuten, barn, raiologi och psykiatri begär vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
