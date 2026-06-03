Sommarvikarie som personlig assistent
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-06-03
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furuboda Assistans AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker en personlig assistent till en ung man i Kristianstad, som kan jobba i sommar -26. Det finns möjlighet till förlängning som timvikarie.
Han behöver hjälp med all personlig omvårdnad, all förflyttning, kommunikation, medicinering, sondmat och en del träning. Man jobbar oftast med dubbelassistans.
Introduktion innan start.
Arbetstider 8-16, 16-22, 17-08 med journatt. Enligt schema och vid behovKvalifikationer
Någon erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är önskvärt. Du behöver vara trygg och lugn, kunna ta ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Samtidigt uppskattas det om du har nära till skratt och är social, har lätt att ta kontakt.
Välkommen med din ansökan !Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638), https://furubodaassistans.se/
Björkhemsvägen 13 (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Furuboda Assistans Kontakt
Carolin Qvarnström carolin.qvarnstrom@furuboda.se Jobbnummer
9946242