Sommarvikarie som Personlig Assistent - 2026 Ängelholm
2026-05-29
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du verkligen gör skillnad i en annan människas liv?
Nu söker vi engagerade och ansvarstagande sommarvikarier som personliga assistenter till flera av våra medlemmar i Ängelholm.
Om jobbet
Som personlig assistent arbetar du nära en medlem och stöttar i vardagen. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vem du arbetar hos och kan bland annat bestå av:
Personlig omvårdnad och hygien
Förflyttningar och praktiskt stöd
Hjälp vid fritidsaktiviteter och sociala sammanhang
Matlagning och hushållssysslor
Bilkörning vid behov
Arbetstiderna är oregelbundna och kan omfatta dag, kväll, natt, dygnspass och helger.
Tjänstgöringsgraden varierar - perfekt om du vill kombinera jobbet med studier eller annat.
Vi har medlemmar i alla åldrar med olika funktionsnedsättningar och arbetsplatser.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande, lyhörd och trygg i dig själv
Flexibel och har lätt för att anpassa dig efter olika behov
Intresserad av att arbeta nära människor
Ingen tidigare erfarenhet krävs - personlig lämplighet är viktigast. Introduktion och stöd ges.
För att matcha rätt vill vi att du i din ansökan berättar:
Dina intressen
När och hur mycket du kan arbeta
Önskade arbetstider (dag/kväll/natt/dygnspass)
Eventuella allergier (t.ex. pälsdjur)
Om du har körkort
Om du har tillgång till bil eller är beroende av kollektivtrafik
Hur långt från din hemort du kan tänka dig att arbeta
Vilka åldrar du helst arbetar med
Om du föredrar att arbeta med manlig eller kvinnlig medlem
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande arbete
Trygga anställningsvillkor
Lön och ersättning enligt kollektivavtal
Kollektivavtal via Fremia och Kommunal
Ansökan
Din ansökan ska innehålla:
Personligt brev
CV (meritförteckning)
Referenser
Eventuella löneanspråk
Före anställning krävs utdrag ur polisens belastningsregister.
Skicka din ansökan till: jobbansokan@mejdej.se
Ange referensnummer: Sommarvikarie 2026 Ängelholm
Välkommen med din ansökan - kanske är just du den som gör någons sommar (och vardag) bättre!
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
