Sommarvikarie som bemanningskoordinator till KFX HR-partner
2026-02-23
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Timrå
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
Vi söker en strukturerad och engagerad bemanningskoordinator till vårt team i Sundsvall. Det här är en central roll där du blir en nyckelperson i den dagliga planeringen och koordineringen av våra konsulter och kunduppdrag i hela Sverige. Som bemanningskoordinator arbetar du nära både kunder, konsulter och kollegor för att säkerställa att rätt person finns på rätt plats i rätt tid. Du trivs i en miljö där tempot stundtals är högt och där din förmåga att skapa struktur och lösa problem gör skillnad varje dag.
Hos KFX får du möjlighet att arbeta i ett engagerat team där vi värdesätter initiativ, samarbete och arbetsglädje. Du får en varierande roll med stort utrymme att växa och utvecklas inom bemanning och HR.
Tjänsten inleds med en introduktionsperiod på deltid under våren och övergår därefter till heltid över sommaren, i cirka tre månader.Om företaget
KFX HR-partner är ett stabilt och familjeägt bemannings- och rekryteringsbolag med 40 års erfarenhet i branschen. Vi är idag 300 medarbetare och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Vi värdesätter respekt, lyhördhet och tydlighet i all kommunikation. Hos oss får du stort inflytande, framåtanda och ett team som stöttar varandra. Vår kultur präglas av engagemang, entreprenörskap och lagkänsla.Dina arbetsuppgifter
Som bemanningskoordinator har du en viktig operativ roll i vårt bemanningsteam. Du arbetar i nära samarbete med bemanningsansvarig och våra lokala kontor. Dina huvudsakliga uppgifter är att:
Koordinera och planera bemanningen för våra konsulter och uppdrag
Hantera kundernas bemanningsförfrågningar och säkerställa snabb återkoppling
Administrera tidrapporter, uppdrag och fakturaunderlag i våra system
Följa upp frånvaro, sjukfrånvaro och tillgänglighet hos konsulter
Vara kontaktperson och stöd för både kunder och konsulter i det dagliga arbetet
Bidra till att utveckla rutiner och arbetssätt för en effektiv bemanningsprocess
Samarbeta med rekryteringsteamet vid behov av nya resurser
Rollen innebär jourarbete enligt schema och ett nära samarbete med kollegor runt om i landet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lösningsorienterad, serviceinriktad och trivs i en koordinerande roll. Du har ett naturligt driv, gillar ordning och reda och har förmågan att prioritera även när tempot är högt.
Vi ser gärna att du har:
Några års erfarenhet av administration, planering eller kundservice
Erfarenhet från bemanning, HR eller personalplanering är meriterande
God systemvana och administrativ skicklighet
Flytade i det svenska och engelska språket, i både tal och skrift
B-körkort

Övrig information
Tillträde: våren 2026
Omfattning: heltid
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Sundsvall, Universitetsallén 32. Arbetstiderna är kl. 08:00-17:00 inkl. jourtid från kl. 06.00. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Matilda Carlsson på matilda.carlsson@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
